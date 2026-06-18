Hitna pomoć odvezla kamermana usred meča: Fudbaler ga povrijedio neopreznim startom, završio je u bolnici

Na utakmici između Uzbekistana i Kolumbije Husanov je poslije neopreznog starta povrijedio kamermana koji je završio u bolnici

Izvor: Printscreen/Arena sport/Marca

Kolumbija je pobijedila Uzbekistan na Svjetskom prvenstvu (3:1), a ceh svega toga platio je i jedan kamerman. Čovjek koji se nalazio tik pored terena i koji je radio svoj posao je "nokautiran" od strane Abdukodira Husanova.

Luis Dijaz je gurnuo loptu u prostor i zaletio se ka njoj, defanzivac Uzbekistana je to vidio i odlučio da ga faulira i da mu ne dozvoli da prođe. Zaletio se ka njemu, napravio faul i nije mogao da se zaustavi, udario je pravo u kamermana. Sudija Entoni Tejlor mu je pokazao žuti karton zbog neopreznog starta.

Khusanov ran over a camera man pic.twitter.com/PGnqOHLLQW — (@ErlingRoIe)June 18, 2026

Tada se vidjelo kako ljudi koji su bili u blizini prilaze kamermanu i ukazuju mu pomoć. Nije se na tome završilo. Pošto su mu ubrzo prišle i ljekarske ekipe da mu pomognu, vidjelo se i da hramlje dok hoda.

El seguimiento al camarógrafo, que tuvo que irse en ambulancia, tras el choque con Khusanov



Israel M. Zúñiga#fifaworldcup#colombia#mundial2026#futbolpic.twitter.com/lX7iYqACIi — MARCA México (@MarcaMexico_)June 18, 2026

Nedugo zatim pojavio se i snimak na kom se vidi da kamerman ulazi u kola Hitne pomoći i da ga vode na dodatne preglede. Još uvijek nema informacija o stanju povrede i da li je u pitanju bila samo mjera predostrožnosti ili nešto ozbiljnije.

Što se meča tiče, Kolumbija je na krilima Dijaza došla do pobjede. Luis je imao gol i asistenciju, dok je Uzbekistan pokazao da će biti "tvrd orah" za sve. Kolumbijci sada imaju tri boda i drže sudbinu u svojim rukama, dok Kongo i Portugal imaju po bod.