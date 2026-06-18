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Hitna pomoć odvezla kamermana usred meča: Fudbaler ga povrijedio neopreznim startom, završio je u bolnici

Hitna pomoć odvezla kamermana usred meča: Fudbaler ga povrijedio neopreznim startom, završio je u bolnici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na utakmici između Uzbekistana i Kolumbije Husanov je poslije neopreznog starta povrijedio kamermana koji je završio u bolnici

Igrač pokosio kamermana na Svjetskom prvenstvu Izvor: Printscreen/Arena sport/Marca

Kolumbija je pobijedila Uzbekistan na Svjetskom prvenstvu (3:1), a ceh svega toga platio je i jedan kamerman. Čovjek koji se nalazio tik pored terena i koji je radio svoj posao je "nokautiran" od strane Abdukodira Husanova.

Luis Dijaz je gurnuo loptu u prostor i zaletio se ka njoj, defanzivac Uzbekistana je to vidio i odlučio da ga faulira i da mu ne dozvoli da prođe. Zaletio se ka njemu, napravio faul i nije mogao da se zaustavi, udario je pravo u kamermana. Sudija Entoni Tejlor mu je pokazao žuti karton zbog neopreznog starta.

Tada se vidjelo kako ljudi koji su bili u blizini prilaze kamermanu i ukazuju mu pomoć. Nije se na tome završilo. Pošto su mu ubrzo prišle i ljekarske ekipe da mu pomognu, vidjelo se i da hramlje dok hoda.

Nedugo zatim pojavio se i snimak na kom se vidi da kamerman ulazi u kola Hitne pomoći i da ga vode na dodatne preglede. Još uvijek nema informacija o stanju povrede i da li je u pitanju bila samo mjera predostrožnosti ili nešto ozbiljnije.

Što se meča tiče, Kolumbija je na krilima Dijaza došla do pobjede. Luis je imao gol i asistenciju, dok je Uzbekistan pokazao da će biti "tvrd orah" za sve. Kolumbijci sada imaju tri boda i drže sudbinu u svojim rukama, dok Kongo i Portugal imaju po bod.

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