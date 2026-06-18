Tjeri Anri objasnio je pred kamerama šta je problem Kristijana Ronalda i vidi šta nikako ne valja u reprezentaciji Portugala.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Kristijano Ronaldo skupo je koštao Portugal na Svjetskom prvenstvu. Očekivala se laka i ubjedljiva pobjeda protiv Konga, ali je umjesto toga osvojen samo bod (1:1). Upravo je jedan od najboljih fudbalera u istoriji najveći krivac za to. Ispromašivao se, igrao je sebično, više za sebe nego za tim. Upravo ga je zbog toga u analizi meča žestoko isprozivao Tjeri Anri.

"Jedna stvar je bitna, to ljudi moraju da čuju. Tim mora da postigne gol, ne moraš ti da ga daš. Objasniću sada na jednom primjeru", počeo je Anri.

Vidi opis "Ljudi moraju ovo da čuju": Tjeri Anri brutalno isprozivao Kristijana Ronalda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Onda je pokazao jednu situaciju sa meča u kojoj je Ronaldov ego proradio, htio je on da bude heroj. Umjesto da omogući saigraču da riješi sve.

"Vidite da Portugal ima loptu, Kristijano je bio u ovakvim situacijama mnogo puta, ako napraviš takav trk, onda tjeraš defanzivca da donese odluku. Međutim, pošto Kristijano želi da on bude taj koji daje gol, ulazi u putanju Bruna Fernandeša. Da je pratio stanje na terenu, Bruno bi imao laku situaciju da postigne gol. Ali zato što on želi da postigne gol, ulazi u putanju Bruna", dodaje Anri.

"Tim mora da postigne gol, ne ti"

Really good analysis from Henry. This is the Ronaldo issue right now.



He's playing as a 9, but he's never been a 9 and he's not acting as a 9. Not giving Portugal those traits and it hurt them today.pic.twitter.com/yjSaOK2J5J — Marc Geschwind (@MarcGeschwind)June 17, 2026

Ponovio je legendarni francuski fudbaler ono što svi vide. Da je Ronaldov ego preveliki za ekipu. Ima 41 godinu, igra u Saudijskoj Arabiji i samo zbog imena i statusa selektor Roberto Martinez ga je ubacio i u startnu postavu i još je igrao svih 90 minuta.

"Vidite na snimku oba igrača i to je ono o čemu pričam. Ekipa je ta koja mora da postigne gol, ne ti. Vidjeli ste reakciju Fernandeša koji je bio iza. Tražio je od njega da mu stvori prostor, da se pomjeri i da mu omogući laku situaciju da zatrese mrežu. To nije uradio", zaključio je Anri.