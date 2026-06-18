Luis Dijaz plesao na Svjetskom prvenstvu: Kolumbija ima svog Mesija i ne plaši se nikoga

Nevjerovatni Luis Dijaz upisao je gol i asistenciju i bio najzaslužniji za trijumf Kolumbije na startu Mundijala.

Izvor: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Kolumbija je upisala pobjedu na startu Svjetskog prvenstva. Uzbekistan je ostavio veoma dobar utisak, borio se do samog kraja, ali je doživio poraz - 3:1. Najveće zasluge za to ima nevjerovatni Luis Dijaz.

Upisao je gol i asistenciju na svom debiju na Mundijalu. Poslije ovakve partije navijači Liverpula još više žale što je prodat minhenskom Bajernu prošlog ljeta. Djeluje da je popularni Lućo za Kolumbijce ono što je Leo Mesi za Argentince i da sve od njega zavisi.

Kolumbija pobedila Uzbekistan na Mundijalu Izvor: YouTube/Arena sport

Uostalom, vidjelo se to kada god ima loptu u nogama. Ne plaši se nikoga, pa je tako prvo u 40. minutu asistirao Danijelu Munjozu, pa je u 65. postigao gol i sam. Između ta dva gola je Abosbek Fajzulajev u 60. zatresao mrežu rivala.

Ekipa Fabija Kanavara zaista ima za čim da žali, odličan otpor su pružili, imali nekoliko prilika i da izjednače na 2:2. Međutim, kada ih nisu iskoristili stigla je kazna pošto je u 99. minutu Haminton Kampaz postavio konačan rezultat. Igrač koji je u 72. minutu zamijenio Hamesa Rodrigeza koji nije ostavio pretjerano dobar utisak.

Kolumbija je sada prva sa tri boda i nalazi se u odličnoj situaciji kada je prolaz dalje u pitanju. U narednom kolu igra protiv Konga i ako opravda ulogu favorita obezbijediće prolaz prije posljednjeg kola i okršaja sa Portugalcima. Upravo je Portugal remizirao sa Kongom i te dvije ekipe imaju po jedan bod u grupi "K".