Heroj Iraka preživio pakao: Oca mu ubila Al Kaida, a Amerikanci ga satima maltretirali pred Mundijal

Ajmen Husein je dao prvi gol Iraka u 40 godina na Mundijaima, a njegova životna priča je nevjerovatna.

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Norveška je na kraju uspjela da ubjedljivo savlada Irak 4:1 (2:1) u prvom kolu Svjetskog prvenstva, ali je mnogo više od dva gola Erlinga Holanda u prvi plan izašao pogodak Ajmena Huseina.

Ovaj 30-godišnji napadač glavom je savladao golmana Norveške Nilanda, što je bio prvi gol Iraka na svjetskim prvenstvima poslije 40 godina i Mundijala u Meksiku 1986. godine. Na kraju su dva gola Holanda, po jedan Ostigarda i autogol Huseina donijeli pobjedu Norvežanima, ali ipak Ajmen Husein je postao heroj nacije. A njegova priča je nevjerovatna.

Oca mu ubili, brat nestao

Ajmen Husein ima 30 godina, nastupa za irački klub Al Karmu i nikada nije prišao evropskom fudbalu. Sada je dao već 33 gola u reprezentaciji i peti je najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima, a bliži se i 100. meču u dresu svoje domovine. A njegov život je bio nevjerovatno težak.

Poslije svega što je prošao jasno je da mu nije bilo teško da ga američki carinici maltretiraju i drže sedam sati na raznim provjerama kao da je terorista i kriminalac. Pregledali su mu telefon, pretresali su ga, pa ga na kraju pustili da ide svojim poslom.

Ajmen Husein je odrastao u selu Al Safri blizu Kirkuka, ratom zahvaćenom području. Iračka vojska u kojoj je bio njegov otac tu se borila sa Al Kaidom i ova teroristička organizacija ubila je njegovog oca dok je kupovao građevinski materijal za kuću. Huseinu je bilo 12 godina. Ubrzo nakon toga je njegov stariji brat otet od strane vojnika Islamske države i nikada nije pronađen, a kuću koju su gradili nikada nisu završili.

"Volio sam fudbal, ali moj je stari san bio da zaradim dovoljno novca da dovršim kuću koju je otac počeo da gradi", rekao je Ajmen Husein za FIFA.

Gol Iraka na Svjetskom prvenstvu Izvor: YouTube/Arena sport

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