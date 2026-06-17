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Odbijena žalba, fudbaler Gane ne može u Kanadu: Lagao na prijavi za vizu pred Svjetsko prvenstvo

Odbijena žalba, fudbaler Gane ne može u Kanadu: Lagao na prijavi za vizu pred Svjetsko prvenstvo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Tomas Parti uložio je žalbu na prvobitnu odluku i to je odbijeno, ne može da igra za Ganu na Svjetskom prvenstvu u fudbalu

Tomas Parti bez vize za Kanadu ne igra za Ganu Izvor: Gareth Evans / imago sportfotodienst / Profimedia

Tomas Parti (33) neće moći da pomogne reprezentaciji Gane na Svjetskom prvenstvu. Kanada je odbila njegovu žalbu i zabranila mu je ulazak u zemlju. I definitivno neće moći da igra protiv Paname (18. juna u 1 ujutru po našem vremenu). Kanadske vlasti optužbe za silovanje shvataju veoma ozbiljno i ne žele da ga puste u zemlju.

Za razliku od Kanađana, Amerikancima to ne smeta, pa su mu oni odobrili vizu. To znači da će moći da igra protiv Engleske u Bostonu (23. jun u 22h) i Hrvatske u Filadelfiji (27. jun u 23 časa). Ako selekcija Gane prođe dalje i bude morala da igra u Kanadi to znači da će morati bez Partija.

Sada je otkriveno i da je lagao prilikom prijave. Zamjenik kapitena Gane je optužen za silovanje i podignuto je čak pet optužnica protiv njega. A, kada je popunjavao formular za vizu, na pitanje "da li je ikad bio optužen za neko krivično djelo" je stajao odgovor "ne". Da li je to napisao on ili neko od predstavnika reprezentacije koji su zaduženi za to, nije poznato.

Ali, ono što se zna jeste da Parti neće moći da igra na prvom meču na Svjetskom prvenstvu.

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