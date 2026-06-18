Argentinski mediji tvrde da je Lionel Mesi plakao zbog svog oca i da ima zdravstvene probleme koji su pogodili argentinskog fudbalera.
Lionel Mesi dao je tri gola i donio pobjedu Argentini protiv Alžira na startu Svjetskog prvenstva (3:0). Jedan od najboljih fudbalera svih vremena pokazao je zašto je još uvijek "mađioničar" sa loptom u nogama i da dominira i sa 38 godina. Ali, jedan detalj je privukao veliku pažnju, momenat kad se rasplakao pred kamerama pred kraj prvog poluvremena.
Krenule su razne spekulacije oko toga šta se dešava. Nagovještaji o potencijalnom razvodu i toj vrsti problema. Međutim, argentinski mediji tvrde da je u pitanju njegov otac Horhe i da ima zdravstvene probleme.
Zbog ovoga je Leo Mesi plakao na Svjetskom prvenstvu: "Njegovo stanje se pogoršalo"
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina
Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi
Mundijal 2026, Lionel Mesi
Lionel Mesi
Mundijal 2026, Lionel Mesi
Prema informacijama koje stižu iz Argentine govore da "Horhe nije u dobrom zdravstvenom stanju i da se njegovo stanje pogoršalo tokom nedjelje". Tvrde da je to razlog Leove emotivne reakcije i da ga je sve to dodatno pogodilo. Teško mu je, ali želi da bude sa reprezentacijom i da pokuša da odbrani titulu osvojenu u Kataru prije četiri godine.
Šta je Mesi rekao o svemu tome?
Leo Messi crying after his goal— All About Argentina (@AlbicelesteTalk)June 17, 2026
pic.twitter.com/s4vZvOWIsx
Očekivano, poslije tog meča sa Alžirom je medije posebno zanimala ta situacija sa suzama.
"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cijeloj delegaciji i saigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Mesi i tako izbjegao da dodatno ulazi u detalje.