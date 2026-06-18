Argentinski mediji tvrde da je Lionel Mesi plakao zbog svog oca i da ima zdravstvene probleme koji su pogodili argentinskog fudbalera.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Lionel Mesi dao je tri gola i donio pobjedu Argentini protiv Alžira na startu Svjetskog prvenstva (3:0). Jedan od najboljih fudbalera svih vremena pokazao je zašto je još uvijek "mađioničar" sa loptom u nogama i da dominira i sa 38 godina. Ali, jedan detalj je privukao veliku pažnju, momenat kad se rasplakao pred kamerama pred kraj prvog poluvremena.

Krenule su razne spekulacije oko toga šta se dešava. Nagovještaji o potencijalnom razvodu i toj vrsti problema. Međutim, argentinski mediji tvrde da je u pitanju njegov otac Horhe i da ima zdravstvene probleme.

Vidi opis Zbog ovoga je Leo Mesi plakao na Svjetskom prvenstvu: "Njegovo stanje se pogoršalo" Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina Mundijal 2026, Lionel Mesi, Argentina Mundijal 2026, Argentina, Alžir, Lionel Mesi Mundijal 2026, Lionel Mesi Lionel Mesi Mundijal 2026, Lionel Mesi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Scott Winters / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printskrin Br. slika: 11 11 / 11

Prema informacijama koje stižu iz Argentine govore da "Horhe nije u dobrom zdravstvenom stanju i da se njegovo stanje pogoršalo tokom nedjelje". Tvrde da je to razlog Leove emotivne reakcije i da ga je sve to dodatno pogodilo. Teško mu je, ali želi da bude sa reprezentacijom i da pokuša da odbrani titulu osvojenu u Kataru prije četiri godine.

Šta je Mesi rekao o svemu tome?

Leo Messi crying after his goal



pic.twitter.com/s4vZvOWIsx — All About Argentina (@AlbicelesteTalk)June 17, 2026

Očekivano, poslije tog meča sa Alžirom je medije posebno zanimala ta situacija sa suzama.

"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cijeloj delegaciji i saigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Mesi i tako izbjegao da dodatno ulazi u detalje.