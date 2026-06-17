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VAR je oprostio crveni karton Lionela Mesija: Ovo je najkontroverznija odluka na Mundijalu 2026

VAR je oprostio crveni karton Lionela Mesija: Ovo je najkontroverznija odluka na Mundijalu 2026

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Argentine Lionel Mesi mogao je da bude isključen u prvom dijelu meča protiv Alžira na Mundijalu 2026.

VAR je oprostio crveni karton Lionela Mesija Izvor: X/FCBanter_/printscreen

Reprezentacija Argentine lako je savladala Alžir (3:0) zahvaljujući golovima najboljeg fudbalera svih vremena Lionela Mesija, ali... Čarobnjak koji je izjednačio rekord Miroslava Klosea po broju golova na Svjetskom prvenstvu možda nije ni trebalo da bude na terenu kada je drugi i treći put tresao mrežu rivala. Razlog za to je sporan prekršaj koji je napravio, a zbog kojeg se VAR nije oglasio.

Igrao se 32. minut meča kada je Mesi neoprezno startovao na defanzivca Alžira. Štoper Aisa Mandi gradio je loptu koja je bila u njegovom posjedu, a Lionel Mesi ga je otvorenim đonom faulirao visoko iznad članka, po potkoljenici. Za ovakve prekršaje uglavnom se dodjeljuje crveni karton, ali je Mesi prošao bez opomene! Pogledajte tu situaciju:

Lionel Mesi nije isključen, Aisa Mandi nije povrijeđen, pa su obojica nastavili meč. U trenutku ovog prekršaja već je bilo 1:0 za aktuelne svjetske šampione, a najbolji igrač svih vremena kasnije je samo potvrdio pobjedu sa nova dva gola. Njih sigurno ne bi bilo da je VAR intervenisao i poslao ga u svlačionicu.

Direktan crveni karton značio bi i da Lionel Mesi propušta meč protiv Austrije, za koji se pretpostavlja da će odlučivati o prvom mjestu u ovoj grupi. Zbog toga bi ova odluka mogla da postane najkontroverznija na ovogodišnjem Mundijalu, a svakako je najproblematičnija do sada - u uvodnim danima turnira nismo imali situaciju koja bi u ovolikoj mjeri mogla da promijeni cijeli tok takmičenja.

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Tagovi

Lionel Mesi VAR (video tehnologija) Mundijal 2026

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