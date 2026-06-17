Lionel Mesi tokom noći pisao istoriju Mundijala: Dok mu se stadion klanjao znali smo da pada rekord

Rekord po broju golova na Svjetskim prvenstvima sada dijele Lionel Mesi i Miroslav Klose.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Reprezentativci Argentine počeli su odbranu titule na Svjetskom prvenstvu koje se igra u SAD, Kanadi i Meksiku, a legendarnom Lionelu Mesiju nije bilo potrebno mnogo da postigne tri gola među kojima je i jedan od najljepših golova turnira. Ofanzivac koji će za nedelju dana proslaviti 39. rođendan pokazao je da i dalje može da igra na vrhunskom nivou izjednačavanjem sa rekordom Miroslava Klosea.

Igrao se 17. minut meča između Argentine i Alžira kada se pred najboljim fudbalerom svih vremena otvorilo previše prostora. Već više od dvije decenije to se kažnjava na isti način... Argentinac je povukao loptu ka golu, a zatim odmjerenim udarcem savladao sina legendarnog Zinedina Zidana. Luka je uspio da zakači loptu, ali ne i da je spriječi da završi u mreži. Pogledajte Mesijev pogodak:

Lionel Mesi postigao spektakularan gol na meču Argentina - Alžir. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Bio je ovo jedan od najljepših golova turnira, ali i prvi od tri koje je Mesi postigao za malo manje od 80 minuta na terenu. Naredna dva postigao je u 60. i 76. minutu meča, pa je tada slavio svaki navijač u plavo-belom dresu na tribinama. Nekoliko minuta kasnije Leo je napustio teren, a cijeli stadion ispratio ga je ovacijama, a čini se da ćemo od majstora fudbala vidjeti još malo magije na ovogodišnjem Mundijalu.

Tri gola koje je Lionel Mesi postigao na Mundijalu 2026. godine donijeli su mu prvo mjesto na listi strijelaca tokom ovog takmičenja, ali i izjednačavanje sa Miroslavom Kloseom na vječnoj listi. Nekadašnji njemački fudbaler postigao je 16 golova na Svjetskim prvenstvima tokom bogate karijere, a sada toliko ima i Argentinac.

Pred Mesijem su još mečevi grupne faze protiv Austrije i Jordana na kojima će imati priliku da obori rekord i popravi svoj učinak. Navijači aktuelnog svjetskog šampiona nadaju se da će Lionel Mesi imati priliku da popravlja učinak i na mečevima nokaut faze, dok Argentina bude branila trofej osvojen u Kataru prie tri i po godine.