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Leo Mesi plače, a Antonela kači fotke: Da li se razvodi najbolji fudbaler svih vremena?

Leo Mesi plače, a Antonela kači fotke: Da li se razvodi najbolji fudbaler svih vremena?

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Društvene mreže bruje o razvodu Lionela Mesija nakon njegovih suza na Mundijalu, ali fotografije koje kači Antoenla Rokuzo govore da i dalje navija za njega.

Društvene mreže bruje o razvodu Lionela Mesija Izvor: Instagram/antonelaroccuzzo/printscreen

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi poveo je Argentinu ka odbrani titule na Mundijalu 2026, pošto je sa tri gola uticao na pobjedu nad Alžirom (3:0) u prvom meču grupne faze. Meč su, između ostalog, obeležile i suze fudbalskog majstora koji nakon meča iskoristio priliku da kaže nešto više o njima.

Time je samo dodatno "podgrejao" glasine o problemima koje ima u privatnom životu. Navijači najboljeg fudbalera u istoriji već nekoliko nedelja razvijaju različite scenarije, a u jednom od njih glavnu ulogu igra ljubavni život Lionela Mesija. Navodno, argentinski fudbaler ima duboku bračnu krizu zbog koje je blizu razvod sa atraktivnom Antonelom Rokuzo.

"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cijeloj delegaciji i saigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Lionel Mesi nakon utakmice.

Izjava je brzo obišla planetu, a o njoj će se tek pričati ukoliko se potvrde glasine. Ipak, za sada nema mnogo razloga da se u njih vjeruje! Supruga najboljeg fudbalera svih vremena gledala je utakmicu Argentine i Alžira, na stadionu je bila u društvu njihovih sinova, a svi su imali dresove Argentine u kojima su navijali za Mesija i slavili njegov het-trik.

Nakon pobjede nad Alžirom, Antonela Rokuzo je okačila i stori, fotografiju na kojoj se vidi kako Lionel Mesi slavi jedan od svojih golova na ovom meču. Bila je to istorijska utakmica za najboljeg fudbalera svih vremena jer je uspio da stigne Miroslava Klosea i izjednači se na prvom mjestu liste strijelaca. Narednih dana imaće priliku i da se osami, kao najbolji strijelac u istoriji Mundijala.

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Lionel Mesi fudbal

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