Franjo Tuđman je slavio, a cijeli "Maksimir" je bio u transu. Za to vrijeme u Beogradu je vladala nevjerica jer je Partizan izgubio sa 5:0.

Izvor: MN Press/ EPA PHOTO/EPA FILES/ANTONIO BAT

Na današnji dan prije tačno 19 godina Partizan je doživio možda i najveću blamažu u istoriji. U okviru kvalifikacija za Ligu šampiona u Zagrebu je poražen od kluba koji se tada zvao Kroacija 5:0 na "Maksimiru".

Nakon što je tim crno-bijelih probudio nadu svojim navijačima pobjedom 1:0 golom Dragana Isailovića u finišu meča na "JNA", sve se raspalo u Zagrebu. Ekipa pod vođstvom trenera Marijana Vlaka razbila je crno-bele koji su na tom meču stigli da promaše penal.

Partizan je načeo Silvio Marić golom u 12. minutu, a Cvitanović je dao pogodak za 2:0 u 15. Sve je bilo gotovo do poluvremena pošto je Mark Viduka pogodio u 23, minutu, a Marić opet u 42. Na kraju je Cvitanović dodao gol u 68.

Tuđmanu bilo malo 5:0

Vidi opis "Srbi nas gađali cipelama, pa dobili pet komada": Tuđman zbog bruke Partizana pravio slavlje u Zagrebu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Trener ovog tima Dinama bio je legendarni golman "modrih" Marijan Vlak. "To je bilo strašno, nevjerovatno... Izgubili smo u Beogradu 1:0, trebalo je to da riješimo, imali smo dosta promašenih zicera i onda izgubiš", prisjetio se Vlak u intervjuu za "Podcast Inkubator",

"Došli smo na stadion i izašli recimo sat i po ranije na teren, a kad smo izašli to je bilo takvo vrijeđanje... Opet, tako smo i očekivali, izašli smo namjerno da se 'izduvaju'. Gađali su cipelama, upaljačima, i onda smo izašli i nismo se preplašili. Nismo dobili, ali objektivno smo bili mnogo kvalitetniji od njih. Na kraju je sve ispalo kao iz bajke, da oni dođu u Zagreb i dobiju pet komada. Oni su u hodniku već poblijedili. Goca Jurić je vikao gazi, a oni su samo stajali. Gotovo. Bjeković je bio tamo takođe u našem tunelu. Mi vičemo, oni su se tresli dok smo izašli napolje iz dugačkog tunela. Tu je i sreća bila, Ladić je odbranio penal, izmišljeni, ali to je bilo čudo...", prisjetio se Marijan Vlak tog duela u Hrvatskoj.

Nakon svega moralo je to da se proslavi u Zagrebu, pa je predsjednik Franjo Tuđman priredio večeru za tim koji je savladao velikog rivala na prvom meču nakon raspada države.

"Ima jedna dogodovština sa pokojnim predsjednikom, ne znam da li da je ispričam...Imali smo večeru, dolazi ekipa i ja sjedam do Tuđmana. Imao je taj gard uvijek, pa mi kaže da je to moglo biti i bolje. Šutira me saigrač, ja ne reagujem, moglo je biti i bolje kad je već 5:0. Nije iz zafrkancije rekao, nego je ozbiljno to mislio. Ja ne smijem ništa da kažem...", nasmijao se bivši trener Dinama.

Silvio Marić dobio gastritis zbog JNA

Izvor: DRAGO SOPTA/EPA

Heroj te utakmice i pobjede 5:0 bio je Silvio Marić. Legendarni napadač Dinama istakao je da je to bila utakmica različita od drugih, na kojoj nije samo fudbal bio u prvom planu. Dva gola sa tog meča posebno pamti i dan-danas.

"Dobro, s Partizanom je bilo nešto drugo, to nema veze s ovim, jer se osim na fudbal gledalo na neke druge stvari. Utakmica s Partizanom bila je priča za sebe. Prva utakmica velikih suparnika iz bivše države, relativno brzo nakon rata, stadion JNA u Beogradu, stvarno nešto specifično. Mislim da takve utakmice više nikad neće biti. Imala je posebne emocije, konotacije. Iako nije bilo nijednog incidenta. Ni u Beogradu, ni u Zagrebu. Ta je utakmica bila posebna jer imam utisak da smo mi bili puno više u nekom grču od njih. Nismo smjeli da izgubimo. Ne da smo bili favoriti, nego smo bili bolja ekipa. I to se pokazalo u dvije utakmice. Oni su u prvoj pobijedili 1:0. Tada sam je promašio barem tri velike prilike, Mark Viduka isto. I zato smo izgubili. I neka ti u Zagrebu, recimo, svira penal, pa ga daju, onda moraš dati tri gola. A to i nije baš jednostavno. Moglo je to otići u drugom smjeru, ali sreća da nije jer smo odigrali pravu utakmicu i bilo je fascinantno. Sjećam se da nakon te prve utakmice zbog svih tih promašaja nisam spavao cijelu noć. Dobio sam i gastritis. Netipična nervoza. Ima utakmica u kojima pobijediš, izgubiš, promašiš nešto i proživljavaš. Ali nakon te utakmice toliko sam se živcirao... Nisam mogao da dočekam revanš, nisam mogao da spavam sedam dana. Jedva sam čekao da probam da se iskupitm i popravim ono što sam zeznuo", prisjetio se Marić.