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Hrvatska dobila nasljednika Luke Modrića: Od Dijega Maradone niko nije imao takav učinak na Mundijalu

Hrvatska dobila nasljednika Luke Modrića: Od Dijega Maradone niko nije imao takav učinak na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi biser hrvatskog fudbala Martin Baturina imao je spektakularan lični učinak na utakmici protiv Paname u Torontu.

Martin Baturina Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Ofanzivni vezista Hrvatske Martin Baturina (23) ostvario je čak šest driblinga na utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu i uz to iznudio sedam prekršaja. Takav individualni nastup u navedenim kategorijama imao je samo Dijego Maradona, davne 1982. godine na Svjetskom prvenstvu u Španiji.

Baturina je vezista Koma koga su Italijani kupili za 18 miliona evra od Dinamo Zagreba, a u toku Svjetskog prvenstva već je skrenuo pažnju na sebe spektakularnim golom protiv Engleske. Zato se za njega već interesuju Mančester junajted, Bajern, Aston Vila...

Pogledajte kakav je to bio hitac: 

Gol Baturine na Hrvatska Engleska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Očekuje se da Baturina u budućnosti postane jedan od lidera reprezentacije poslije odlaska velikog Luke Modrića i za sada opravdava najveća očekivanja.  

Martin je sin nekadašnjeg fudbalera Mate Baturine, selio se sa porodicom zbog očeve karijere u Švajcarskoj, u kojoj je rođen u Cirihu, a za tim je živio u Izraelu, da bi odrastao u Splitu do 14. godine, pa u Zagrebu.

Trenirao je u Hajduku, pa je prešao u Dinamo Zagreb i tamo pokazao veliki talenat. Zanimljivo je to da je uz fudbal čak sedam godina trenirao gimnastiku i tako razvio osjećaj za koordinaciju, ravnotežu i sklad pokreta.

Bonus video: 

Pogledajte

00:16
Luka Modrić i Alesandro Del Pjero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)

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Tagovi

Martin Baturina Hrvatska Mundijal 2026

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