Hrvatska dobila nasljednika Luke Modrića: Od Dijega Maradone niko nije imao takav učinak na Mundijalu

Novi biser hrvatskog fudbala Martin Baturina imao je spektakularan lični učinak na utakmici protiv Paname u Torontu.

Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Ofanzivni vezista Hrvatske Martin Baturina (23) ostvario je čak šest driblinga na utakmici protiv Paname na Svjetskom prvenstvu i uz to iznudio sedam prekršaja. Takav individualni nastup u navedenim kategorijama imao je samo Dijego Maradona, davne 1982. godine na Svjetskom prvenstvu u Španiji.

Baturina je vezista Koma koga su Italijani kupili za 18 miliona evra od Dinamo Zagreba, a u toku Svjetskog prvenstva već je skrenuo pažnju na sebe spektakularnim golom protiv Engleske. Zato se za njega već interesuju Mančester junajted, Bajern, Aston Vila...

Pogledajte kakav je to bio hitac:

Gol Baturine na Hrvatska Engleska Izvor: YouTube/TV Arena sport

Očekuje se da Baturina u budućnosti postane jedan od lidera reprezentacije poslije odlaska velikog Luke Modrića i za sada opravdava najveća očekivanja.

Martin je sin nekadašnjeg fudbalera Mate Baturine, selio se sa porodicom zbog očeve karijere u Švajcarskoj, u kojoj je rođen u Cirihu, a za tim je živio u Izraelu, da bi odrastao u Splitu do 14. godine, pa u Zagrebu.

Trenirao je u Hajduku, pa je prešao u Dinamo Zagreb i tamo pokazao veliki talenat. Zanimljivo je to da je uz fudbal čak sedam godina trenirao gimnastiku i tako razvio osjećaj za koordinaciju, ravnotežu i sklad pokreta.

Bonus video:

Pogledajte 00:16 Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)