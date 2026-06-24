"Rođen sam u Engleskoj, ali htio sam samo Ganu": Antoan Semenjo nije zaboravio Afriku i svoje pretke

Zvijezda Premijer lige Antoan Semenjo o razlozima nastupa za zemlju svojih predaka - Ganu.

Izvor: Didier Lefa Studio/ Desire Ameka / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni napadač Mančester sitija Antoan Semenjo oduševio je sve u Gani priznanjem da nikad nije razmatrao da igra za Englesku. Iako je rođen u Londonu i u Engleskoj se razvio kao čovjek i igrač, uvijek je za njega postojala samo zemlja njegovih predaka.

"Rođen sam u Engleskoj i uvijek ću to nositi sa sobom, ali naravno da volim i svoju stranu iz Gane. Cijelog života to održavam i volim kako je sada, a iz Engleske me niko nikad nije kontaktirao. Tako je kako je", kazao je Semenjo za Bi-Si-Si baš pred meč Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Semenjo je ponikao u niželigašu Bristolu, iz kojeg je 2023. godine otišao u Bornmut, premijerligašku "Fabriku talenata". Taj tim je napustio početkom ove godine i za 72 miliona evra prešao u Mančester siti, u kojem je odmah postao jedan od najboljih igrača.

Svoju čvrstu vezu sa Ganom i sa tamošnjom reprezentacijom često je isticao, a posebno ju je izgradio prateći ekipu koja je 2010. godine igrala četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Africi. Selektor je bio Milovan Rajevac i Gana je stala u četvrtfinalu zbog čuvenog igranja rukom Luisa Suareza.

"Pamtim da smo bili u kući mog strica i da smo vrištali zbog tog igranja rukom. Bilo je posebno to što smo svi zajedno gledali Ganu. Rođaci, stričevi, ujaci, tetke, svi smo bili u kući i gledali smo svi okupljeni. Gana je došla po mene kada sam imao 19 ili 20 godina i nikad nisam mogao da odbijem", rekao je on prije mjesec dana u jednom intervjuu.

Cijena Antoana Semenja trenutno je procijenjena na 80 miliona evra i od afričkih igrača skuplji je samo talentovano krilo Obale Slonovače i RB Lajpciga Jan Diomande, procijenjen na 90 miliona.

Na diobi drugog mjesta prema Transfermarktu su upravo Semenjo i kapiten Maroka Ašraf Hakimi, sa određenom cijenom od 80 miliona evra. Prati ih vezista Tunisa i Lila Ajub Buadi sa cijenom od 50 miliona, koliko na tržištu vrijedi i napadač Egipta i Semenjov saigrač iz Sitija Omar Marmuš.

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