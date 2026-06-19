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Ašrafu Hakimiju se ipak sudi za silovanje: Šok usred Svjetskog prvenstva!

Ašrafu Hakimiju se ipak sudi za silovanje: Šok usred Svjetskog prvenstva!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Ašrafu Hakimiju se sudi za silovanje i to je saznao dok igra za Maroko na Svjetskom prvenstvu. Suđenje će se održati u narednim mjesecima, potvrdila je advokatica.

Ašrafu Hakimiju će se suditi za silovanje Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Najboljem marokanskom fudbaleru Ašrafu Hakimiju sudiće se zbog silovanja, potvrđeno je danas dok je sa svojom reprezentacijom na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Istražno vijeće Apelacionog suda u Versaju odbilo je žalbu Hakimijevu žalbu na odluku o podizanju optužnice u slučaju silovanja i potvrdilo da će fudbaler ipak biti izveden pred sud. Suđenje bi trebalo da bude održano u narednim mjesecima, što je potvrdila i Hakimijeva advokatica Fani Kolen.

Prijava za silovanje inače datira iz 2023. godine. Tada je jedna mlada žena, sa kojom je fudbaler stupio u kontakt preko Instagrama, prije nego što ju je pozvao u svoj dom, optužila Hakimija da joj je bez pristanka dodirivao grudi, a zatim je silovao.

"Ponašao se kao životinja, nije pokazao nikakvu nježnost, jdelovao je očajno željan se**a", izjavila je podnositeljka prijave tokom saslušanja, što je oštro demantovao pravni tim Ašrafa Hakimija:

"Protivrječnosti i laži tužiteljke, njeno prikrivanje činjenica od pravosudnih organa, ometanje utvrđivanja istine, pa čak i psihološka vještačenja koja su potvrdila njenu ambivalentnost i nejasnoće u vezi sa događajima koje je prijavila, nisu uzeti u obzir", dodala je Fani Kolen.

Šta je rekao Hakimi?

Dok je sa reprezentacijom Maroka na Svetskom prvenstvu i sprema se da večeras zaigra protiv Škotske u Bostonu, Hakimi je objavio na društvenim mrežama da sada "konačno može da govori."

"Pravda me je pogledala u oči i rekla: ‘Da nisi poznat, nikada ne bi ni bilo ovog slučaja.’ Godinama sam birao da ćutim. Mislio sam da će očuvanje dostojanstva, strpljenje i povjerenje u pravosuđe dovesti do ispravnih odluka. Danas se priča priča koja nije moja, na štetu moje porodice, mog života i, iznad svega, istine. Ponekad imam osjećaj da sam postao laka meta. Ovo suđenje čekam od prvog dana. A sada ga iščekujem više nego ikad. Konačno ću moći da govorim", poručio je Hakimi.

Ašraf Hakimi je desni bek Pari Sen Žermena sa kojim je dvostruki uzastopni osvajač Lige šampiona. U ovom klubu je od 2021. godine, a prije toga igrao je za Real Madrid, Borusiju Dortmund i Inter.

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Tagovi

Ašraf Hakimi fudbal Maroko Mundijal 2026 silovanje

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