Zlatan javno odgovorio Ronaldu: "Nije mi jasno šta je htio da kaže"

Zlatan Ibrahimović javno poručio Kristijanu Ronaldu da je zbunjen njegovom porukom sa utakmice Portugala.

Izvor: Fox Sports/Screenshot/EPA/SAM WASSON

Zlatan Ibrahimović komentarisao je pobjedu Portugala protiv nejakog Uzbekistana na Svjetskom prvenstvu (5:0) i rekao da mu se sviđa to što je i "CR7", kao i svi u ekipi, stavio uspjeh tima na prvo mjesto.

"Vidjeli smo da je Pedro Neto izveo slobodan udarac kada smo svi mislili da će glavni igrač da šutira. To znači da je uspjeh tima na prvom mjestu", rekao je Ibrahimović.

Kada je kamera prišla Ronaldu u toku utakmice, viknuo je u nju "Vratio sam se" ("I'm back"). Zlatanu to nije jasno.

"Bio je ovo meč za Portugal da postigne mnogo golova i vidio sam njegovu poruku 'Vratio sam se'. Ne shvatam zašto je to rekao, mislio sam da nikad nije ni odlazio", dodao je Šveđanin.

Loved this from Ronaldo:



“I’m back, I’m back”pic.twitter.com/DAyP9654qJ — Al Nassr Zone (@TheNassrZone)June 23, 2026

"Svi smo pričali o tome da će da postigne gol, da će biti laka utakmica za njih i to se i dogodilo. Još jedan dan u 'kancelariji' za Portugal", dodao je Tjeri Anri.

Poslije utakmice, kao i prije nje, svi su pratili Ronaldove reakcije, a najzanimljivija je bila ona kada su ga poslije utakmice pitali za Lionela Mesija. Samo je okrenuo glavu kada je čuo to pitanje.

Iako mu vjerovatno nije prijalo, ništa nije moglo da mu pokvari raspoloženje nakon što je ispisao istoriju i postao prvi strijelac na šest svjetskih prvenstava. Nevjerovatno dostignuće.

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