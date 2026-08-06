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Navijači Moskovljana protestovali zbog dolaska albanskog fudbalera: "Sa druge strane barikade je, problem je"

Navijači Moskovljana protestovali zbog dolaska albanskog fudbalera: "Sa druge strane barikade je, problem je"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kako će navijači Spartak Moskve dočekati novog napadača svog kluba, albanskog provokatora Mirlinga Dakua? Već su izrazili neslaganje sa tom odlukom kluba, ali je on svakako potpisao.

navijaci spartaka protiv dolaska albanca mirlinda dakua Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia / MN Press

Albanski napadač Mirlind Daku zvanično je postao centarfor Spartaka iz Moskve u transferu od 11 miliona evra iz Rubina iz Kazanja. Njegov dolazak na "Otkritje arenu" pratili su protesti dijela navijača Spartaka, koji su u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde i koji pamte kako je Daku 2024. javno vrijeđao Srbe.

Fudbaler koji ima tetovažu posvećenu jednom od vođa terorističke OVK, na prošlom Evropskom prvenstvu je sa megafonom u ruci psovao Srbe i zbog toga bio kažnjen zabranom nastupa do, ispostaviće se, kraja tog turnira za Albaniju. Zbog toga se javno izvinjavao i taj sramotan gest prati ga i danas, kada je potpisao transfer karijere.

O tom gestu provokatora rođenog u Gnjilanu piše i ruski portal "Sport ekspres", u kolumni novinara Konstantina Aleksejeva.

"Daku je sa druge strane barikade"

"Jedini nedostatak ovog transfera vidi se u odnosu dijela navijača. U navijačkoj sredini postoje veoma bliske veze sa 'srpskom braćom', poznat je stav prema pitanju Kosova, dok se Mirlind, sa svojom tetovažom na leđima i skandiranjem tokom EURO 2024, očigledno nalazi na drugoj strani barikade".

"Već smo vidjeli grafite navijača nezadovoljnih ovim transferom, kao i saopštenje jedne od navijačkih grupa na internetu povodom njegovog dolaska. A u srijedu, na utakmici Kupa, napadač je sa tribina čuo političku poruku pristalica Spartaka u vidu skandiranja: 'Kosovo - Srbija'.

Ruski novinar vidi i rješenje za Albanca - da se odmah dokaže i da daje golove, a navijači će već vremenom ućutati. Ili neće?

"Ipak, čak i ovaj minus može da se pretvori u plus. Daku razumije da potpisivanje novog ugovora ne znači opuštanje - mora da se dokazuje odmah i sada. Stav dijela navijača mogao bi dodatno da motiviše Mirlinda da ne produbljuje negativnu atmosferu lošim igrama, već da je smanjuje golovima".

Bonus video: 

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Koreografija Delija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Spartak Moskva

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