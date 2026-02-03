Crvena zvezda neće uspjeti da ispuni želju Dejanu Stankoviću jer je propao transfer Markinjosa iz Spartaka.

Izvor: Alexandr Mysyakin / Sputnik / Profimedia

Brazilski fudbaler Markinjos definitivno neće pojačati Crvenu zvezdu, makar ove zime, prenosi "Meridijan Sport". Sve je bilo dogovoreno sa Brazilcem i trebalo je da se dogodi najveći transfer u istoriji Zvezde, da bi potom Spartak to stopirao i tako je spriječio svog igrača da dođe u Beograd.

Markinjos je bio inače izričita želja Dejana Stankovića, koji je sa njim sarađivao u Ferencvarošu i Spartaku, potom je rekao da je to "preveliki zalogaj" za Crvenu zvezdu i rukovodstvo kluba to je shvatilo kao izazov. Kontaktiralo je sa Brazilcem i njegovim zastupnicima i postignut je načelni dogovor oko uslova, što znači da je Markinjos bio pred potpisom, međutim Spartak se potom zainatio i nije htio da proda svog igrača.

Vidi opis Propao najveći posao u istoriji Zvezde: Sve je bilo dogovoreno, a onda su Rusi čuli za to Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Zvezda je bila spremna da ide "debelo preko svojih granica" i spremila je osam miliona evra za Markinjosa, ali u Spartaku za to nisu htjeli ni da čuju, posebno im nije padalo na pamet da svog najvažnijeg igrača prodaju usred sezone.

I dalje je prelazni rok u Srbiji otvoren, međutim malo je vjerovatno da će Crvena zvezda uspjeti da ubijedi Moskovljane da se ipak predomisle, posebno jer i 4. februara ističe rok za registraciju novih igrača u Ligi Evrope. Zvezda ima tri mjesta i do tada će skoro sigurno registrovati Džeja Enema i Daglasa Ovusua.

Da li Eraković stiže u Zvezdu?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pored njih, čeka se i Strahinja Eraković koga bi Crvena zvezda trebalo da pozajmi iz Zenita za milion evra, odnosno da obeća da će ga na ljeto platiti još pet. Pregovori su u završnoj fazi i za sada nema opasnosti da propadnu, pošto su sve tri strane zainteresovane da se stvar riješi.

Ujedno sa Erakovićevim dolaskom, Crvena zvezda se odrekla usluga mladog štopera Stefana Lekovića koga je pozajmila u Portugal, čime je i otvorila mjesto za povratak svog nekadašnjeg igrača koji nije bio zadovoljan u posljednje vrijeme u Zenitu i bilo je vrijeme za promjenu.