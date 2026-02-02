logo
Zvezda čeka Partizan na Marakani usred dvomeča sa Lilom: "Znao sam za to i kada sam dolazio"

Zvezda čeka Partizan na Marakani usred dvomeča sa Lilom: "Znao sam za to i kada sam dolazio"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Određen termin 178. vječitog derbija Crvena zvezda Partizan, između utakmica crveno-bijelih protiv Lila.

Vječiti derbi između dvije utakmice Crvene zvezde sa Lilom Izvor: MN PRESS

TV Arena sport objavila je da je 178. "vječiti" derbi Crvena zvezda - Partizan zakazan za nedjelju, 22. februar od 17 časova. Tog dana na stadionu "Rajko Mitić" biće odigran jedan od najvažnijih mečeva u borbi za titulu, u kojoj su crveno-bijeli u nedjelju prestigli crno-bijele na tabeli pobjedom protiv Čukaričkog.

U ovom trenutku, Zvezda ima 48 bodova, jedan više od Partizana (47) i pet više od trećeplasirane Vojvodine (43), koja ne odustaje od borbe za titulu i u nedjelju je takođe pobijedila, na gostovanju TSC-u.

Do "vječitog" derbija, Zvezda će u Superligi igrati sljedeće subote protiv Novog Pazara na "Marakani", a poslije toga i protiv Železničara iz Pančeva u gostima. Sa druge strane, Partizan će poslije subotnjeg kiksa protiv Radničkog iz Niša igrati protiv Radnika u Surdulici u subotu od 14 časova, a posle toga će dočekati Spartak iz Subotice u subotu, 14. februara. Taj meč biće uvertira crno-bijelima za najveću utakmicu srpskog fudbala, koja dolazi u veoma komplikovanom rasporedu za Zvezdu.

Ekipa Dejana Stankovića će prije i poslije derbija igrati protiv Lila, u plej-ofu Lige Evrope. Prvi meč zakazan je za četvrtak 19. februar u Francuskoj, dok će derbi biti odigran manje od 72 sata kasnije u Beogradu.

"Znao sam za to i kada sam dolazio"

Izvor: MN PRESS

"Znamo to, kada sam dolazio u Zvezdu znao sam raspored 'Evropa - derbi - Evropa'. Kada pogledamo velike timove, sa velikim ciljevima, isto ne mogu da biraju kada će protiv koga i kada igrati. Igra se u ritmu 'nedjelja-srijeda', a ko je reprezentativac odigra 65-70 utakmica godišnje. Kada će koja da padne? Malo se mi pitamo... Lijepo je igrati šesnaestinu finala, biti još spremniji, imati još koju utakmicu u našem prvenstvu, zašto ne i jak derbi između te dvije utakmice. Meni je to sasvim OK", rekao je Stanković o terminu vječitog derbija.



Standings provided by Sofascore

