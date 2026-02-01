logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković nakon pobjede protiv Čukaričkog: "To Zvezda ne smije da dozvoli, moraš da budeš namazan"

Dejan Stanković nakon pobjede protiv Čukaričkog: "To Zvezda ne smije da dozvoli, moraš da budeš namazan"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković hvalio i kritikovao poslije pobjede protiv Čukaričkog, za povratak na prvo mjesto tabele Superlige Srbije.

Dejan Stanković nakon pobjede protiv Čukaričkog: "To Zvezda ne smije da dozvoli, moraš da budeš namazan" Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ostvario je sa svojim timom pobjedu protiv Čukaričkog u gostima, za povratak na vrh tabele Superlige. Njegov tim je trijumfovao 3:1, a njemu je zasmetalo to što je primila gol u posljednjim sekundama pred poluvrijeme, prvi vođstvu 2:0.

"Sve je super. Sve je prošlo OK sem tog gola u zadnjih 15 sekundi prvog poluvremena, to Zvezda sebi ne smije da dozvoli. Moraš da budeš toliko iskusan i žargonski, 'namazan', da tu loptu sačuvaš do kraja, da se poluvrijeme završi sa 2:0. Vidite uslove, vjetar, odbije se ili ne, dogodi se nešto, aut. faul, penal, prođe lopta i završi se utakmica kako nisi planirao", kazao je Stanković za TV Arena sport.

Krilni ofanzivac Zvezde Daglas Ovusu bio je debitant i starter. U prethodnim mečevima protiv Malmea i Selte nije imao pravo da igra, jer nije bio registrovan.

"S ozirom na to da sam radio i u Turskoj sa ekipom koja je bila prijavljena za Evropu, Ovusu nije imao mnogo prilike da baš toliko trenira sa nama, ali je pokazao 75-80 minuta da je u dobroj formi. Kvalitetan igrač, koji će tek praviti razliku", kazao je Stanković.

Trener Čukaričkog Milan Lešnjak rekao je da je njegov tim pod tremom počeo meč.

"Bojažljivo smo ušli. Pravili smo greške koje se ne tolerišu na ovom nivou. Poslije drugog primljenog gola vratili smo se u ritam, dali gol pred kraj poluvremena, pa smo poslije pokušavali. Zvezda je pokazala da je kvalitetan tim, bolji od nas u ovom trenutku, osim što su zasluženo pobijedili nemam šta da zamjerim igračima", kazao je Lešnjak.

Pred Zvezdom je mirnija nedjelja, jer će naredni meč igrati narednog vikenda protiv Novog Pazara na "Marakani". U taj meč ući će kao novi lider Superlige, jer sada ima bod više od Partizana. Sa druge strane, Čukarički je poslije poraza na šestom mjestu, sa istim brojem bodova kao i sedmoplasirani Radnički 1923 i u sljedećem kolu igraće protiv OFK Beograda u gostima.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC