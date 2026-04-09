Cijeli stadion skandirao "Kosovo - Srbija": Pogledajte scenu sa velikog derbija ruskog fudbala

Navijači Zenita i Spartaka pokazali poštovanje prema Srbiji skandiranjem o Kosovu i Metohiji.

Izvor: X/SerbiaBased/printscreen

Fudbaleri dva velika ruska kluba odmjerili su snage u Kupu Rusije, a utakmicu Zenita iz Sankt Peterburga i Spartaka iz Moskve dobro će zapamtiti i navijači u Srbiji. Dok se igrala ova utakmica, čitav stadion skandirao je o Srbiji i o Kosovu i Metohiji.

Zna se dobro da su navijači Spartaka iz Moskve u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde, a da je i Zenit u dobrim odnosima sa crveno-bijelima zbog toga što imaju istog sponzora - kompaniju Gasprom. Takođe, prijateljstva u Rusiji imaju i navijači Partizana koji su braća sa navijačima CSKA, dok su navijači OFK Beograda u bratskim odnosima sa navijačima Dinama iz Moskve. Zbog toga ne čudi što se na najvećim ruskim stadionima i mečevima tamošnjih timova skandira o srpskom Kosovu.

Today in the Russian Cup, Spartak Moscow and Zenit fans stand united, chanting "Kosovo = Serbia" while a Russian-Serbian eagle flag waves and a "Brothers" banner appears.



Fudbaleri Spartaka iz Moskve zabilježili su pobjedu na gostovanju Zenitu iz Sankt Peterburga u ovom meču, nakon boljeg izvođenja penala. Priliku da dođu do pobjede imali su i prije toga, ali je Ezekijel Barko užasno izveo penal u 44. minutu i tako propustio priliku da Moskovljane dovede do prednosti.

Nakon 90 minuta igre vidjeli smo osam serija penala, poslije kojih je Spartak obezbijedio prolaz u narednu fazu. Ekipu Spartaka će u finalu ovog dijela Kupa Rusije koji se igra po neobičnim pravilima sačekati gradski rival CSKA, pošto je taj tim bio bolji od Samare (5:2) u drugom polufinalnom meču. Zapravo, ovo će biti finale Kupa Rusije za timove koji su u ranijoj fazi takmičenja već eliminisani, dok će "pravo" finale igrati Dinamo iz Moskve i Krasnodar.