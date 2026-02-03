logo
Šahtjor ne želi da čuje za povratak Rusa u međunarodna takmičenja

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Visoki funkcioner Šahtjora hitno osudio najavu predsjednika FIFA Đanija Infantina da bi ruske reprezentacije mogle da se vrate zvaničnim takmičenjima.

Šahtjor protiv povratka Rusije u međunarodna takmičenja Izvor: EPA/LUKASZ GAGULSKI

Izvršni direktor Šahtjora iz Donjecka Sergij Palkin osudio je izjavu predsjednika FIFA Đanija Infantina da bi trebalo pustiti ruske nacionalne selekcije da se opet takmiče.

"Ta njegova izjava je potpuno odsječena od realnosti. To je pokušaj pretvaranja da rat i agresija ne postoje. Fudbal ne može da postoji van stvarnosti i nema pravo da zažmuri pred zlom. Takve odluke nose odgovornost, uključujući i odgovornost za saučesništvo u zataškavanju ratnih zločina", rekao je Palkin.

Šahtjor ne igra na svom stadionu u Donjecku od 2014. i početka ratnih sukoba u istčnom Donbasu. Igrao je od tada u različitim gradovima i državama kao domaćin, uključujući i Poljsku i Njemačku.

Ukrajinski velikan je ove sezone pod vođstvom legendarnog Turčina Arde Turana nastupao u Konferencijskoj ligi i plasirao se u nokaut fazu igrajući kao domaćin u Poljskoj, u Krakovu. U domaćem prvenstvu dočekuje rivale u Ljvovu, dok je Dinamo Kijev domaćin u svom gradu i ugostio je Šahtjor na svom stadionu Valeri Lobanovski.

U ovom trenutku lider tabele tamošnje lige je "Čerkasi", klub osnovan prije 20 godina iz istoimenog grada u centralnoj Ukrajini. Ima isti broj bodova kao i drugoplasirani Šahtjor, pet bodova više od Polisje iz Žitomira i čak devet bodova više od branioca titule, Dinamo Kijeva. 

Od osamostaljenja Ukrajine i raspada Sovjetskog Saveza, samo je nekadašnji klub Tavrija iz Simferopolja bio šampion (1992) mimo Šahtjora (15 titula) i Dinamo Kijeva (17 titula). Od 2014. godine, od kada igra van svog doma, tim iz Donjecka osvojio je šest titula, a ove sezone je prepustio Dinamu dvije - 2021. i 2025.

Šta je rekao Infantino o Rusima?

Đani Infantino, predsjednik Međunarodne fudbalske asosijacije (FIFA) rekao je da zabrana ruskim selekcijama nije "postigla ništa". "Ona je samo stvorila više nervoze i mržnje. Pomoglo bi da djevojčice i dječaci iz Rusije mogu da igraju u drugim dijelovima Evrope", kazao je on.

Britanski mediji, poput Bi-Bi-Sija, prenose Infantinove riječi uz podsjećanje da je 2018. dobio od predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina "Orden prijateljstva".

Reprezentacija Rusije suspendovana je iz svih takmičenja od 2022. i početka invazije na Ukrajinu. Propustila je Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022, Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. i neće igrati ni na Svjetskom prvenstvu u Kanadu, Meksiku i SAD 2026.

Tagovi

Šahtjor UEFA FIFA Rusija

