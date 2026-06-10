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Završena najveća ljetnja saga, Real platio 15 miliona evra za Žozea Murinja

Završena najveća ljetnja saga, Real platio 15 miliona evra za Žozea Murinja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Benfika pred ponoć saopštila da Žoze Murinjo preuzima Real Madrid.

real madrid kupio zozea murinja od benfike Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbalski klub Real Madrid će u narednoj ezoni imati novog trenera. Nekadašnji fudbaler ovog kluba Alvaro Arbeloa pokazao je da nije dorastao zadatku, pa na njegovo mjesto stiže iskusni portugalski stručnjak Žoze Murinjo, povratnik na klupu najvećeg kluba na svijetu!

Kako je saopštila Benfika, koju je Murinjo trenirao do danas, Real Madrid je odlučio da plati 15.000.000 evra za usluge portugalskog stručnjaka, a zatim je i on pristao da promijeni sredinu. To znači da će Murinjo na stadionu "Santijago Bernabeu" započeti svoj drugi mandat, ali ovog puta vjerovatno sa malo drugačijim ciljevima.

Tokom prethodnog perioda često se moglo čuti da Murinjo dolazi u Madrid da uspostavi "diktaturu", jer prethodni treneri nisu uspijevali na pravi način da kontrolišu svlačionicu. Portugalac je iskusan u tome i sigurno mu se neće dešavati propusti kakve su pravili prethodnici. Možda to znači i da je neka od Realovih zvijezda već sada blizu izlaznih vrata...

Bogata trenerska karijera Žozea Murinja počela je 2000. godine na klupi Benfike, kasnije je vodio Uniao Leiriju, Porto, Čelzi, Inter, Real Madrid, pa ponovo Čelzi, Mančester junajted, Totenhem, Romu, Fenerbahče i Benfiku. Murinjo je na klupi Real Madrida bio od ljeta 2010. do ljeta 2013. godine, a u tom periodu osvojena je jedna šampionska titula, jedan Kup Kralja i jedan Superkup Španije. 

Bonus video:

Pogledajte

01:13
Gol Atletiko Madrid - Real Madrid
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

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Tagovi

Žoze Murinjo Real Madrid

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