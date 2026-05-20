Murinjo pravi potpuno novi Real

Žoze Murinjo dolazi u Real Madrid, ali pod svojim uslovima. Želi da dovede makar po igrača u svakoj liniji tima, a počeo bi od - Gvardiola i Dedića.

Izvor: Andrew Couldridge / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Real Madrid dovodi Žozea Murinja da zavede red u haosu koji vlada u timu, a on već ima jasan spisak igrača koje želi da dovede. Neki su vrlo dobro poznati, a neki se tek probijaju.

Nakon sezone u Benfiki koju je završio bez poraza, a ipak je ostao bez titule, Posebni je spreman da se vrati na najveću scenu i upusti se u projekat u kome želi da ima sve u svojim rukama. Jasno je rekao Florentinu Perezu da on želi da dovodi igrače, a ne da mu ih dovode.

Poslije dvije sezone bez ikakvih trofeja Real nema mnogo opcija i mora da pristane na sve uslove Žozea Murinja jer je malo onih za koje vjeruju da mogu da ugase požar.

Hoće Zlatnu loptu

Prva meta je Rodri. Nekadašnji vezista Viljareala, ali i velikog gradskog rivala Atletiko Madrida je ogromna želja. Nisu u Madridu zadovoljni Kamavingom i Čuamenijem koji je trebalo da budu zamjene za Modrića i Krosa, dok je Fede Valverde krenuo da pravi razne probleme. Poslije povratka nakon povrede Rodri još uvijek nije onaj stari, ali vjeruje Murinjo da ga vrijedi dovesti.

Moraju da se dovedu štoperi

Alaba i Ridiger se muče sa povredama, kao i Eder Militao, a Din Hujsen se nije pokazao onako kako se očekivalo. Zato Murinjo želi prije svega lidera Intera Alesadra Bastonija. Iako je Italijan igrao skoro isključivo u formaciji sa tri igrača pozadi vjeruje Murinjo da on može da bude stub odbrane. Druga opcija je Hrvat Joško Gvardiol koga je Mančester siti spreman da proda, a može da pokrije i pozicije na beku.

Biseri iz Portugala

Ranije se pisalo da je Real Madrid zainteresovan za Amara Dedića. Desni bek selekcije Bosne i Hercegovine je poslije Salcburga, Liferinge, Volfsbergera i Olimpika iz Marseja zablistao u Benfiki kod Murinja i sada bi mogao sa njim zajedno u Real.

Druga velika želja je defanzivni vezista Sportinga Morten Hjulmand. Danac koji je u karijeri igrao za Admiru Vaker i Leće sada čeka prelazak na viši nivo. Da li je to baš Real Madrid vidjećemo. Ako stigne Murinjo, djeluje izvjesno da Reall neće žaliti novac za Hjulmanda.

A koga je sve doveo Murinjo?

U svom prvom mandatu u Real Madridu od 2010. do 2013. godine Murinjo je doveo 15 igrača. Tu su bili decenijski lideri tima kao što su Luka Modrić, Rafael Varan, Sami Kedira, Anhel Di Marija i Mesut Ezil, korisni timski igrači kao što je Hose Kaljehon i Dijego Lopez, ali i promašaji poput Fabija Konetraoa, Emanuela Adebajora, Pedra Leona, Sehija Kanalesa, Nurija Šahina, Hamita Altintopa...

