Partizan se oglasio pred Zvezdu: Saopštenje od samo jedne rečenice

Autor Dragan Šutvić
Partizan će u narednom "vječitom" derbiju računati na iste igrače koje je na raspolaganju imao i u prvom polufinalnom duelu.

Partizan bez promjena u ekipi protiv Crvene zvezde

Partizan i Crvena zvezda sastaće se u drugom polufinalnom meču ABA lige, u koji crno-bijeli ulaze sa pobjedom iz prethodnog duela. "Parni valjak" se pred gostovanje u popularnom Pioniru oglasio o situaciji u klubu i tom prilikom otkrio da nema promjena u ekipi.

"Izvještaj medicinskog tima Partizana uoči druge utakmice polufinala ABA lige: U odnosu na prvu utakmicu, stanje u timu je nepromijenjeno", stoji u kratkom saopštenju kluba.

"Vječiti" derbi je na programu u četvrtak od 20 časova, a trener Partizana Đoan Penjaroja zna da će moći da računa na isti broj igrača kao i u prvom duelu. Naravno, u timu i dalje nema Šejka Miltona, koji se nedavno povrijedio, kao ni Marija Nakića, koji je ponovo van terena, ali ni kapitena Vanje Marinkovića, koji je pokidao Ahilovu tetivu.

Partizan je u prvom duelu bio uspješniji i slavio je 100:94, ali je Crvena zvezda uspjela da istopi veliku prednost domaćina od čak "plus 20". Ipak, ekipa Đoana Penjaroje uspjela je da sačuva kontrolu, iako je minut i po prije kraja susreta lopta mogla da prevagne i na stranu gostiju. U slučaju da Partizan pobijedi u dvorani Aleksandar Nikolić, crno-bijeli će obezbijediti plasman u finale regionalnog takmičenja, pošto su za prolazak potrebne dvije pobjede. Na drugoj strani sastaju se Budućnost i Dubai, njihov prvi meč na programu je 21. maja, a drugi 25. 

