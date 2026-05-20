Obradović otkrio na čemu Zvezda radi pred Partizan: "Nije bilo ničeg što nismo očekivali"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je drugi polufinalni meč ABA lige.
Crvena zvezda dočekuje Partizan u drugom polufinalnom meču ABA lige. Crno-bijeli imaju prednost iz prvog duela, a utakmica u četvrtak je "meč lopta" za tim Đoana Penjaroje. Jasno je da se domaćin neće predati, a o ambicijama pred novi "vječiti" derbi govorio je i trener Crvene zvezde Saša Obradović.
"Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvjesne završnice, vidjeli smo gdje smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici.Nije bilo ničeg što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja", rekao je trener Zvezde pred novi duel koji je na programu u četvrtak od 21 sat.
Pred susret se oglasio i Dejan Davidovac:
"Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobjede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su do sada odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno".
Susret će biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić, a tim Saše Obradovića moraće da ostvari pobjedu, ako želi da se serija vrati u Beogradsku arenu. Partizan je u prvom meču slavio 100:94, iako je Crvena zvezda uspjela da se vrati iz velikog minusa i istopi razliku od čak "plus 20". Ipak, crno-bijeli su uspeli da sačuvaju kontrolu u završnici, iako je minut i po prije kraja postojala prilika da gostujući tim preokrene rezultat.
Ukoliko Partizan trijumfuje u dvorani Aleksandar Nikolić, obezbijediće plasman u finale regionalnog takmičenja, jer su za prolaz potrebne dvije pobjede. U drugom dijelu kostura sastaju se Budućnost i Dubai, a njihov prvi meč zakazan je za 21. maj, dok je drugi na programu 25. maja.
