logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Obradović otkrio na čemu Zvezda radi pred Partizan: "Nije bilo ničeg što nismo očekivali"

Obradović otkrio na čemu Zvezda radi pred Partizan: "Nije bilo ničeg što nismo očekivali"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je drugi polufinalni meč ABA lige.

Saša Obradović o utakmici Crvena zvezda Partizan Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda dočekuje Partizan u drugom polufinalnom meču ABA lige. Crno-bijeli imaju prednost iz prvog duela, a utakmica u četvrtak je "meč lopta" za tim Đoana Penjaroje. Jasno je da se domaćin neće predati, a o ambicijama pred novi "vječiti" derbi govorio je i trener Crvene zvezde Saša Obradović.

"Nakon prve utakmice koja se završila nakon neizvjesne završnice, vidjeli smo gdje smo pravili greške, šta nije bilo u redu i pokušaćemo to da popravimo i da budemo bolji u toj drugoj utakmici.Nije bilo ničeg što nismo očekivali osim odbrane u preuzimanju koja mora da bude mnogo, mnogo bolja", rekao je trener Zvezde pred novi duel koji je na programu u četvrtak od 21 sat.

Pred susret se oglasio i Dejan Davidovac:

"Tajni nema, kao što se zna i kako možemo do pobjede u drugoj utakmici. Moramo da odigramo bolje u odbrani, da bude malo više koncentracije u nekim trenucima, jer ovakve mečeve su do sada odlučivale nijanse, neki detalj. Naravno očekujem veliku podršku naših navijača što je za ovakve mečeve takođe vrlo važno".

Susret će biti odigran u dvorani Aleksandar Nikolić, a tim Saše Obradovića moraće da ostvari pobjedu, ako želi da se serija vrati u Beogradsku arenu. Partizan je u prvom meču slavio 100:94, iako je Crvena zvezda uspjela da se vrati iz velikog minusa i istopi razliku od čak "plus 20". Ipak, crno-bijeli su uspeli da sačuvaju kontrolu u završnici, iako je minut i po prije kraja postojala prilika da gostujući tim preokrene rezultat.

Ukoliko Partizan trijumfuje u dvorani Aleksandar Nikolić, obezbijediće plasman u finale regionalnog takmičenja, jer su za prolaz potrebne dvije pobjede. U drugom dijelu kostura sastaju se Budućnost i Dubai, a njihov prvi meč zakazan je za 21. maj, dok je drugi na programu 25. maja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović KK Crvena zvezda KK Partizan treneri ABA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC