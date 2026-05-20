Albanija ostavila Srbiju bez SP, pa zamijenila selektora: Italijan mijenja trenera koji je srušio snove Orlovima

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Reprezentacija Albanije dobila je novog selektora, mjesto šefa struke obavljaće Italijan Rolando Maran.

Reprezentacija Albanije došla je glave Srbiji kad je u pitanju Svjetsko prvenstvo, direktno je uticala na plasman Orlova, pa iako je ovaj tim imao priliku da u doigravanju obezbijedi učešće - Albanija nije uspjela. Zbog toga ekipu više neće voditi Brazilac Silvinjo, već je ulogu šefa struke preuzeo Rolando Maran.

Italijan je sa albanskim savezom potpisao ugovor na godinu i po dana, a nakon što Brazilcu mandat nije produžen zbog neuspjeha kad je u pitanju plasman na Svjetsko prvenstvo. Novi trener nekada je sa klupe vodi Kaljare, Brešu, Bari, a sad će imati priliku da sa Albanijom obezbedi Evropsko prvenstvo. I ne samo to, Albanija ima cilj da se plasira i na Mundijal 2030. "Da ne verujem da je moguće, ne bih dolazio", rekao je Italijan.

"Želim da se zahvalim predsjedniku jer mi je pružio priliku. Želim da se zahvalim i Silvinju na riječima i čestitkama, posebno zbog onoga što je postigao proteklih godina. Pažljivo sam pratio albansku reprezentaciju i upućujem vam komplimente. Još jednom hvala predsjedniku jer mi daje priliku da vodim reprezentaciju koja s velikim ponosom predstavlja narod. Biti blizu svoje zemlje je nešto što se zaista osjeća svaki put kad razgovarate s albanskim navijačem", rekao je Maran.

"Velika mi je čast, a moje obećanje jest da ćemo svu vašu ljubav prema dresu prenijeti na teren, dajući sve od sebe i tražeći isto od svih koji će raditi sa mnom - mog tima, igrača i svih u Savezu. Postajem emotivan jer ovo duboko osjećam, osjećaj koji imam na ovom zadatku vrlo je snažan. Ono što želim da kažem jeste da moramo na terenu da pokažemo što vi, svi navijači i nacija, predstavljate", poručio je novi selektor Albanije.

