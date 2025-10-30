Želio dres Albanije, pa stigao u Crvenu zvezdu: Ovu priču o Piteru Olajinki mnogi nikad nisu čuli

Dok je igrao u Albaniji, Piter Olajinka medijima pričao da želi pasoš i poziv u reprezentaciju, što se na kraju nije desilo.

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda i Piter Olajinkaraskinuli su saradnju koja je trebala trajati do narednog ljeta. Nakon veoma turbulentnog perioda u kojem je nigerijski napadač igrao ispod svih očekivanja, a Vladan Milojević mu čak dva puta pokazao koliko je nezadovoljan njegovim nastupima, ovo je bilo najbolje rješenje za sve strane.

Olajinka je već dugo želio da ode iz kluba, prethodnog ljeta je čak i ucjenjivao Crvenu zvezdu da ga puste u Slaviju iz Praga, ali... U Srbiji se malo zna o drugoj neobičnoj želji koju je tokom profesionalne karijere imao Piter Olajinka. Prije samo nekoliko godina Nigerijac je poželio da obuče dres Albanije.

Piter Olajinka je prve fudbalske korake napravio u rodnoj Nigeriji, ali je već sa 17 godina stigao u Albaniju, gdje je obukao dres ekipe Bilis. Prvu sezonu proveo je u omladinskom timu, zatim je priključen seniorima, a nakon pozajmice u Jenikami - turski klub sa Kipra - prešao je u Skenderbeg, tada najbolji albanski tim. Svaki od tih transfera pratili su veliki skandali! Prvenstveno, Bilis nije želio da ga proda Portu, pa je zbog istrage FIFA Olajinka igrao u turskom dijelu Kipra, koji FIFA zvanično ne priznaje kao takmičenje, a zatim su se za njegov potpis borili Kukeši i Skenderbeg - navodno, imao je dogovorene uslove sa oba kluba.

Tokom njegovo perioda u Albaniji, tamošnja fudbalska javnost priželjkivala ga je u nacionalnom timu, kao prvog naturalizovanog afričkog fudbalera u reprezentaciji. Piter Olajinka je više puta istakao da nema ništa protiv da obuče dres Albanije, ukoliko dobije pasoš te zemlje.

"Da budem iskren, veoma sam srećan što čujem lijepe riječi u svoj pravcu od našeg kapitena. Naravno da mi se sviđa. Ne dovodi se to u pitanje. Igranje za reprezentaciju je dostignuće u svijetu fudbala, tako da bih bio veoma počastvovan kada bih dobio ovu priliku. Da, naravno, spreman sam i ja da dobijem albanski pasoš. Da budem iskren, želim albanski pasoš. Čovjek je prije svega građanin svijeta i može da bira koju reprezentaciju želi i ko mu nudi mjesto u reprezentaciji. Ima mnogo sličnih slučajeva, a ja pominjem samo Dijega Kostu, Brazilca, a on igra za Španiju. Da, ali prije svega moram da dobijem albanski pasoš", rekao je Olajinka za albanske medije prije nekoliko godina.

Velika želja koju je imao nije mu se ispunila, ali ostaje nepoznato zašto nije došlo do toga. Na kraju je Piter Olajinka doživio da ga pozove Nigerija, pa je upisao četiri nastupa za seniorsku selekciju zemlje u kojoj je rođen. Debitovao je 2019. godine u prijateljskom meču protiv Brazila (1:1), a kasnije je odigrao još tri meča i vjerovatno se više nikada nije prisjetio potencijalnih nastupa u dresu Albanije.