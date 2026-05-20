Rastanak i prije kraja sezone: Stranac poslije tri godine napustio Humsku bez pozdrava

Partizan i Gajas Zahid više neće sarađivati, Norvežanin je napustio Beograd

Izvor: MN PRESS

Partizan i iskusni Gajas Zahid (31) rastali su se i prije kraja sezone. Crno-bijeli igraju protiv Surdulice u posljednjem kolu Superlige u meču koji je na programu u subotu od 15 časova, a Srđan Blagojević u tom duelu neće računati na Norvežanina.

Vezista crno-bijelih je, zapravo, već napustio Beograd, a s obzirom na to da mu ugovor ističe na kraju sezone, odluka ne čudi. Prema ranijim izjavama u medijima, jasno je da do produžetka saradnje neće doći, pa će Zahid poslije tri sezone napustiti Humsku.

Norvežanin je u Partizan stigao u avgustu 2023. godine i od tada je odigrao 70 utakmica, postigao je devet golova i upisao 14 asistencija. Teška povreda u meču protiv Radničkog iz Kragujevca odvojila je Zahida od terena, a samim tim njegove šanse u nastavku karijere u Partizanu bivale su sve manje.

Ujedno, govorilo se i o lošim odnosima sa trenerom Srđanom Blagojevićem, ali i o odlasku tokom zime, kada je Zahid odbio da promijeni klub. Posljednji meč u dresu Partizana simbolično je odigrao protiv Crvene zvezde, u "vječitom" derbiju.