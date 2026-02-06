Partizanov fudbaler vrijeđao Nenada Stojakovića: Izbačen iz tima, pa opet napravio haos u Humskoj

Fudbaler Partizana Gajas Zahid prekršio je klupsku disciplinu.

Fudbalski klub Partizan pokreće disciplinski postupak protiv veznog fudbalera Gajasa Zahida, zbog kršenja klupske discipline. Ova odluka dolazi nekoliko dana nakon incidenta koji se dogodio pred meč protiv Radničkog iz Niša, a nakon što je fudbaler iz Norveške već bio na tankom ledu zbog komentara tokom priprema.

Kako prenosi "Sport Klub", protiv Gajasa Zahida biće pokrenut disciplinski postupak zbog lošeg ponašanja i nepoštovanja kako trenera tako i cijelog kolektiva. Navodno, Gajas Zahid je na treningu prethodnog petka, pred meč protiv Radničkog iz Niša, vrijeđao aktuelnog trenera Partizana Nenada Stojakovića. Time je, praktično, završio svoju misiju u Humskoj.

Zahid je tokom pripremnog perioda u Turskoj iznio u javnost podatak da treneri Partizana ne biraju ekipu koja će istrčati na teren, nakon čega je napravljen haos u javnosti. Norvežanin pakistanskog porijekla tako je direktno udario i na trenere i na klupske čelnike, pa je bilo očigledno da za njega neće biti previše prostora u klubu. Bio je blizu odlaska, ali se on nije realizovao, pa je mnogo vjerovatnije da Zahid ostane do ljeta i samo "statira" u Partizanu, koji na njega više ne računa.

Gajas Zahid se neće vraćati na teren u dresu Partizana, a ljudi iz kluba razočarani su njegovim ponašanjem. Smatraju čelnici crno-bijelih da su bili fer kada su mu ponudili produžetak ugovora iako je izlazio iz teške povrede, a da se on za taj "ustupak" zahvalio grubim riječima tokom priprema i vrijeđanjem trenera pred prvi meč proljećnog dijela sezone.

Nedavno je situaciju u kojoj su Partizan i Zahid komentarisao i trener Nenad Stojaković, ali sada je situacija još čistija - saradnja je došla do kraja. Zahid će na kraju sezone, kao slobodan fudbaler, promijeniti sredinu, a obje strane će što prije pokušati da zaborave ovu sezonu.

