Nije htio u Partizan, sad se dobacuju sa njim u NBA ligi: Ide okolo i odlazi iz ekipa poslije 10 dana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Mo Bamba nije došao u Partizan iako se pisalo o tome, a sada je opet potpisao desetodnevni ugovor u NBA.

Mo Bamba mijenja klubove u NBA ligi svakih 10 dana Izvor: Mike Lawrie / Getty images / Profimedia

Nije htio u Partizan, a u Americi potpisuje ugovore kao da ide na ljetovanja. Ponovo je Mo Bamba potpisao desetogodišnji ugovor, ovoga puta sa Jutom. Prehodno je potpisao desetodnevni ugovor sa Torontom, ali je ubrzo otpušten. Na početku sezone je igrao za razvojni tim Jute u G ligi, gdje je imao prosječno 17 poena i 11,5 skokova. 

Sada se vratio u Jutu koja je ostala prvo bez Jusufa Nurkića do kraja sezone, a potom je završio svoju takmičarsku godinu i Lauri Markanen, pa im nedostaje centar. 

Bamba je visok 218 centimetara, ima nevjerovatan raspon ruku od 239 centimerara i Partizan je navodno tokom ove sezone pokušavao da ga dovede. Nije to uspjelo crno-bijelima, a tokom cijele sezone ide iz tima u tim u NBA i ne uspijeva da se zadrži.

Bamba je bio velika zvijezda na koledžu, završio je samo godinu dana na Teksasu i izabran je kao šesti pik na draftu gdje su birani i Luka Dončić, Šej Gildžus Aleksander, Tre Jang, Džeren Džekson, Džejlen Branson, Deandre Ejton, Marvin Begli, Kolin Sekston... Nakon solidnog početka u Orlandu, mijenjao je redom timove pa je od 2023. do sada igrao za Lejkerse, Kliperse, Pelikanse, Toronto i brojne timove u razvojnoj ligi. 

