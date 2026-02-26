logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dobro veče nikome": Bizarna scena poslije pobjede Denvera, ovo se Jokiću nikad ne bi desilo

"Dobro veče nikome": Bizarna scena poslije pobjede Denvera, ovo se Jokiću nikad ne bi desilo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Amerikanac se obratio praznoj konferencijskoj sali poslije važne pobjede protiv Bostona.

Na pres konferenciji Denvera nije bilo nikog Izvor: DNVR Nuggets/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Boston 103:84, ali nije bilo previše zainteresovanih medija za konferenciju tima iz Kolorada. Tim Hardavejse obratio potpuno praznoj sali i poželio "prijatno veče" prije nego što je izašao. Zaista jedan jako bizaran momenat poslije važne pobjede Nikole Jokića i ekipe u Bol areni.

Iz Denvera su znali da se našale na svoj račun, dok Hardaveju ovo nije teško palo jer je mogao ranije na zasluženi odmor.

Hardavej je postigao 14 poena, imao četiri skoka i podijelio četiri asistencije tokom 21 minut na terenu protiv Bostona, bio je među najboljima, ali očigledno da novinari nisu imali šta da ga pitaju.

Denver Nagetsi su poboljšali svoj skor na 37-22 ove sezone i sada su četvrti na Zapoadu poslije Oklahome, San Antonija i Hjustona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC