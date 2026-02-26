"Dobro veče nikome": Bizarna scena poslije pobjede Denvera, ovo se Jokiću nikad ne bi desilo

Amerikanac se obratio praznoj konferencijskoj sali poslije važne pobjede protiv Bostona.

Izvor: DNVR Nuggets/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Boston 103:84, ali nije bilo previše zainteresovanih medija za konferenciju tima iz Kolorada. Tim Hardavejse obratio potpuno praznoj sali i poželio "prijatno veče" prije nego što je izašao. Zaista jedan jako bizaran momenat poslije važne pobjede Nikole Jokića i ekipe u Bol areni.

Iz Denvera su znali da se našale na svoj račun, dok Hardaveju ovo nije teško palo jer je mogao ranije na zasluženi odmor.

Tim Hardaway Jr.'s entire press conference tonight



"Ya'll have a great evening!"pic.twitter.com/mUE0Zqlr7C — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)February 26, 2026

Hardavej je postigao 14 poena, imao četiri skoka i podijelio četiri asistencije tokom 21 minut na terenu protiv Bostona, bio je među najboljima, ali očigledno da novinari nisu imali šta da ga pitaju.

Denver Nagetsi su poboljšali svoj skor na 37-22 ove sezone i sada su četvrti na Zapoadu poslije Oklahome, San Antonija i Hjustona.