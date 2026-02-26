"Nikola, da li voliš kada čuješ brutalno iskrene riječi od njega": Jokić ostao u šoku zbog pitanja novinara

Nikola Jokić pažljivo je saslušao pitanje novinara, pa im objasnio kako stvari funkcionišu u Denveru i šta je njihov cilj

Nikola Jokić pleše po parketu i radi sve što poželi u NBA ligi. Doneo je Denveru pobedu protiv Bostona (103:84) i to tako što je ubacio 30 poena, uz 12 skokova i 6 asistencija. Da su saigrači bili malo precizniji, bio bi to novi tripl-dabl. Poslije meča je pričao o dešavanjima na terenu, posebno je bio zadovoljan time što je ekipa pobijedila meč dobrom defanzivom, a ne napadačkim arsenalom kao obično.

"Teška utakmica protiv dobrog defanzivnog tima. Uradili smo dobar posao. Obično dobijamo napadom, sada smo uspjeli odbranom. U trećoj dionici smo napravili četiri faula u dva minuta, pa smo uspostavili kontrolu za nastavak meča", počeo je Jokić.

Džamal Marej odigrao je samo osam minuta i nije se vraćao više na parket zbog bolesti. Neki drugi igrači morali su da "povuku" poput Brusa Brauna, Spensera Džounsa...

"Spenser je igrao dobro, imao je dobre momente. Kada igramo tako, čvrsto, dajemo sebi šansu da dobijemo mečeve."

"Nikola, da li to voliš ili ti smeta?"

Jedno pitanje posebno je iznenadilo Jokića. Trener Nagetsa Dejvid Adelman je bio brutalno iskren poslije nekih poraza ekipe, na konferenciji za medije je direktno pričao o problemima, nije nikoga štedio. Tako je novinar pitao Jokića da li mu to smeta ili vole kada to trener radi. Pažljivo je saslušao pitanje, pa je objasnio kako stvari funkcionišu u timu koji hoće da osvoji titulu.

"Da, naravno. Tako i treba da bude. Ovo je naš tim. Niko drugi neće doći da uradi naš posao. Ako hoćemo da budemo bolji, moramo da budemo iskreni jedni prema drugima."

"Stvarno? Nisam to znao"

Denver igra sa dosta oscilacija poslije Ol-star pauze, imao je dva poraza u tri meča (Klipersi i Golden Stejt) pre ovog meča.

"Od Ol-stara ne dobijamo mečeve. Dosta smo promašivali. Pobjeda protiv ovako dobrog tima koji je dobio devet od deset mečeva je dobra stvar".

Za kraj je upitan o Kej Džeju Simpsonu, igraču koji je na dvosmernom ugovoru u Denveru. Igra na poziciji beka i protiv Seltiksa je za 14 minuta dao dva poena (1/5 za dva), uz 4 asistencije, 4 skoka i jednu ukradenu loptu. Inače, mladi košarkaš je rekao da je bio na šampionskoj paradi kluba i da je slavio uspjeh, ali samo kao navijač.

"Stvarno? Nisam to znao. To je kul. Ne znam šta da kažem, kul je", zaključio je Jokić.