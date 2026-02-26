logo
Partizanov napadač počeo da trenira: Napokon dobre vijesti za crno-bijele

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Fudbaler Partizana Matija Ninić počeo je individualno da trenira

Fudbaler Partizana Matija Ninić počeo da trenira Izvor: MN PRESS

Partizan je u moru informacija napokon dobio i jednu dobru vijest. Fudbaler Matija Ninić (19) osjeća se bolje i počeo je individualno da trenira. Talentovani mladić je budućnost crno-bijelih, a kako stvari stoje uskoro bi mogao da bude na raspolaganju ekipi.

Momak rođen 2006. privukao je pažnju dobrim mečevima u Teleoptiku, pa je tako zaslužio i mjesto u seniorskom timu Partizana. Ipak, crno-bijeli su se nadali da će mladi Ninić biti spreman za derbi, ali talentovano krilo još nije spremno za kolektivne treninge. Trenutno je na individualnom tretmanu, saznaje Meridian sport.

"Pozitivni signali svakako raduju sve u Partizanu, a nema sumnje da bi skoriji povratak brzonogog ofanzivca bio veliko pojačanje za nastavak sezone", navodi se u tekstu.

Između ostalog, Ninić je odigrao jedan meč za prvu tim Partizana, pošto je na teren ušao u Superligi protiv Radničkog iz Niša. Tada je na meču proveo 20 minuta, a poslije toga nije upisao nijedan meč.

