Sandra Kolaković skratila spisak: Srbija protiv Šveđanki bez glavne uzdanice

Sandra Kolaković skratila spisak: Srbija protiv Šveđanki bez glavne uzdanice

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rukometašice Srbije imaju jako težak zadatak u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Spisak rukometašica Srbije za utakmice protiv Švedske Izvor: nordphoto GmbH / Meuter / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković skratila je spisak za utakmice protiv Švedske u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Prvi meč je na programu 4. marta u Kragujevcu, dok se revanš u Švedskoj igra 7. marta u Lundu.

Na spisku se uglavnom nalaze djevojke koje igraju u domaćoj ligi, dok je najveće iznenađenje to što na spisku nema iskusne Dragane Cvijić. Nova selektorka se odlučila za 19 igračica, a među njima nema nekoliko imena sa Svjetskog prvenstva poput Lazić, Tabak, Mitrović...

Kompletan spisak:

GOLMANI

Jovana Risović (Krim)

Gordana Petković (Napredak)

Anastasija Nedeljković (Naisa)

LIJEVA KRILA

Sanja Radosavljević (Lublin)

Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda)

DESNA KRILA

Katarina Krpež Šlezak (Brašov)

Dunja Radević (Budućnost)

Tijana Simić (Crvena zvezda)

PIVOTMENI

Katarina Bojičić (Krajova)

Tamara Kojić (Loznica)

Marija Ilić (Partizan)

BEKOVI

Nora Fajfrić (Dunajska Streda)

Aleksandra Vukajlović (Slatina)

Jovana Jovović (Debrecin)

Jovana Skrobić (Crvena zvezda)

Tamara Mandić (Naisa)

Aleksandra Vasić (Budućnost)

Anđela Janjušević (Dunarea)

Nikoleta Lazarević (Mladost)

