logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izviđač protiv Čeha za polufinale EHF Evropskog kupa

Izviđač protiv Čeha za polufinale EHF Evropskog kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prvi meč na programu je u Ljubuškom 28. ili 29. marta, a revanš u Karvini sedam dana kasnije.

Izviđač protiv Karvine u četvrtfinalu EHF Evropskog kupa Izvor: EHF

Rukometaši Izviđača u četvrtfinalu EHF Evropskog kupa igraće protiv češke Karvine, odlučeno je na današnjem žrijebu.

Nakon uspjeha u osmini finala, gdje je u dvomeču savladan slovenački Trimo Trebnje, jedini preostali bh. predstavnik u ovom takmičenju za rivala je dobio Karvinu.

Mogući rivali bili su još Buzau 2012 (Rumunija), klub koji je eliminisao Konjuh iz Živinica, te Ohrid (Sjeverna Makedonija), Tatabanja (Mađarska), Nilifer (Turska), Olimpijakos (Grčka) i Celje Pivovarna Laško (Slovenija).

U prvom meču, koji će biti odigran 28. ili 29. marta, "skauti" će biti domaćini, a revanš je zakazan sedam dana kasnije u Češkoj (4. ili 5. mart).

Inače, Izviđač i Karvina su se sastali na početku prošle sezone u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Tada je češki tim slavio sa 33:22 na domaćem terenu, a Izviđač u Ljubuškom sa 32:26. Ljubušaci će sada drugu godinu zaredom igrati polufinale Evropskog kupa.

EHF EVROPSKI KUP - ČETVRTFINALE:

Tatabanja - Nilifer
Celje - Buzau
Izviđač - Karvina
Olimpijakos - Ohrid

Izvor: EHF

Istovremeno su žrijebani i polufinalni parovi. Ukoliko izviđač eliminiše Karvinu, u polufinalu Evropskog kupa igraće protiv boljeg iz dvoboja Tatabanja - Nilifer, a u prvom meču biće domaćin, baš kao i u četvrtfinalu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Izviđač Rukomet EHF Evropski kup Karvina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC