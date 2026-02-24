Izviđač protiv Čeha za polufinale EHF Evropskog kupa

Prvi meč na programu je u Ljubuškom 28. ili 29. marta, a revanš u Karvini sedam dana kasnije.

Izvor: EHF

Rukometaši Izviđača u četvrtfinalu EHF Evropskog kupa igraće protiv češke Karvine, odlučeno je na današnjem žrijebu.

Nakon uspjeha u osmini finala, gdje je u dvomeču savladan slovenački Trimo Trebnje, jedini preostali bh. predstavnik u ovom takmičenju za rivala je dobio Karvinu.

Mogući rivali bili su još Buzau 2012 (Rumunija), klub koji je eliminisao Konjuh iz Živinica, te Ohrid (Sjeverna Makedonija), Tatabanja (Mađarska), Nilifer (Turska), Olimpijakos (Grčka) i Celje Pivovarna Laško (Slovenija).

U prvom meču, koji će biti odigran 28. ili 29. marta, "skauti" će biti domaćini, a revanš je zakazan sedam dana kasnije u Češkoj (4. ili 5. mart).

Inače, Izviđač i Karvina su se sastali na početku prošle sezone u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Tada je češki tim slavio sa 33:22 na domaćem terenu, a Izviđač u Ljubuškom sa 32:26. Ljubušaci će sada drugu godinu zaredom igrati polufinale Evropskog kupa.

EHF EVROPSKI KUP - ČETVRTFINALE:

Tatabanja - Nilifer

Celje - Buzau

Izviđač - Karvina

Olimpijakos - Ohrid

Istovremeno su žrijebani i polufinalni parovi. Ukoliko izviđač eliminiše Karvinu, u polufinalu Evropskog kupa igraće protiv boljeg iz dvoboja Tatabanja - Nilifer, a u prvom meču biće domaćin, baš kao i u četvrtfinalu.