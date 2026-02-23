Izviđač u utorak dobija rivala za četvrtfinale Evropskog kupa

Potencijalni rivali "skauta" su Tatabanja, Olimpijakos, Celje Pivovarna Laško...

Izvor: Promo/RK Izviđač Agram/Dragan Grgić

Nakon prošlosezonskog polufinala Evropskog kupa, rukometaši Izviđača u petak su napravili novi veliki uspjeh na ino-sceni.

Preko slovenačke ekipe Trimo Trebnje izborili su nastup u četvrtfinalnoj fazi trećeg evro-takmičenja po jačini, a protivnika u borbi za novo polufinale dobiće sutra (utorak), nakon žrijeba koji će se u 11.00 časova obaviti u sjedištu Evropske rukometne federacije u Beču.

Prve četvrtfinalne utakmice igraće se 28. i 29. marta, dok su revanši zakazani za 4. i 5. april.

Osim Izviđača, u konkurenciji za evropski trofej ostali su Buzau 2012 (Rumunija), Ohrod (Sjeverna Makedonija), Karvina (Češka), Tatabanja (Mađarska), Nilufer (Turska), Olimpijakos (Grčka) i Celje Pivovarna Laško (Slovenija).

Kako je saopšteno iz EHF, prilikom sutrašnjeg žrijeba odmah će biti određeni i polufinalni parovi.

Inače, na putu do četvrtfinala, Izviđač je osim Slovenaca do sada eliminisao Besu Famgas (*Kosovo) i Didelanž (Luksemburg).

(mondo.ba)