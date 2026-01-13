Izviđač doveo legendarnog veterana: Fahrudin Melić među "skautima"!

Izviđač doveo dva pojačanja pred nastavak sezone.
Aktuelni osvajač duple krune, Izviđač iz Ljubuškog pojačao je svoje redove pred proljećni dio sezone.
„Skauti“ su doveli legendardnog veterana, Fahrudina Melića, koji je došao iz ekipe Vogošće, a njegovo iskustvo značiće mnogo ekipi Izviđača.
Melić je rođen u Prijepolju, ali u Srbiji nikada nije igrao niti je pozivan u nacionalni tim. Nastupao je za Bosnu, Zrinjski i Borac u Bosni i Hercegovini, a preko Gorenje Velenja stigao je do najviše tačke u karijeri. Tri godine je nosio dres Pari Sen Žermena, a zatim je tri godine bio u Šamberiju prije nego što je prešao u Nekse iz Našica, a nakon toga igrao je za Vogošću.
Osim Melića u Izviđač je stigao i Đorđe Ratković. On je stigao u Ljubuški nakon polusezone provedene u Krki, a prije toga nosio je dres trebinjskog Leotara.