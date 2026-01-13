logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izviđač doveo legendarnog veterana: Fahrudin Melić među "skautima"!

Izviđač doveo legendarnog veterana: Fahrudin Melić među "skautima"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Izviđač doveo dva pojačanja pred nastavak sezone.

Fahrudin Melić i Đorđe Ratković u Izviđaču Izvor: MONDO

Aktuelni osvajač duple krune, Izviđač iz Ljubuškog pojačao je svoje redove pred proljećni dio sezone.

„Skauti“ su doveli legendardnog veterana, Fahrudina Melića, koji je došao iz ekipe Vogošće, a njegovo iskustvo značiće mnogo ekipi Izviđača.

Melić je rođen u Prijepolju, ali u Srbiji nikada nije igrao niti je pozivan u nacionalni tim. Nastupao je za Bosnu, Zrinjski i Borac u Bosni i Hercegovini, a preko Gorenje Velenja stigao je do najviše tačke u karijeri. Tri godine je nosio dres Pari Sen Žermena, a zatim je tri godine bio u Šamberiju prije nego što je prešao u Nekse iz Našica, a nakon toga igrao je za Vogošću.

Osim Melića u Izviđač je stigao i Đorđe Ratković. On je stigao u Ljubuški nakon polusezone provedene u Krki, a prije toga nosio je dres trebinjskog Leotara.

Tagovi

RK Izviđač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC