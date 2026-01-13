Izviđač doveo legendarnog veterana: Fahrudin Melić među "skautima"!

Izviđač doveo dva pojačanja pred nastavak sezone.

Izvor: MONDO

Aktuelni osvajač duple krune, Izviđač iz Ljubuškog pojačao je svoje redove pred proljećni dio sezone.

„Skauti“ su doveli legendardnog veterana, Fahrudina Melića, koji je došao iz ekipe Vogošće, a njegovo iskustvo značiće mnogo ekipi Izviđača.

Melić je rođen u Prijepolju, ali u Srbiji nikada nije igrao niti je pozivan u nacionalni tim. Nastupao je za Bosnu, Zrinjski i Borac u Bosni i Hercegovini, a preko Gorenje Velenja stigao je do najviše tačke u karijeri. Tri godine je nosio dres Pari Sen Žermena, a zatim je tri godine bio u Šamberiju prije nego što je prešao u Nekse iz Našica, a nakon toga igrao je za Vogošću.

Osim Melića u Izviđač je stigao i Đorđe Ratković. On je stigao u Ljubuški nakon polusezone provedene u Krki, a prije toga nosio je dres trebinjskog Leotara.