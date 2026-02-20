Izviđač u četvrtfinalu Evropskog kupa: Ljubušaci opet bolji od Trebnja

Nakon trijumfa u Ljubuškom, rukometaši Izviđača slavili i u revanšu u Sloveniji.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Nakon još jedne sjajne partije i nove pobjede, rukometaši Izviđača plasirali su se među osam najboljih ekipa u Evropskom kupu.

"Skauti" su u prvom meču pred svojom publikom slavili 31:28, a od svog rivala Trebnja bili su bolji i u revanšu gdje su upisali pobjedu rezultatom 34:33.

Sjajni Filip Odak već u prvom poluvremenu postigao je pet golova, a Ljubušaci su na pauzu između dva poluvremena otišli s dva gola prednosti (18:16). Računajući i tri iz prvog meča, rukometaši Trebnja u preostalih pola sata morali su da nadoknade čak pet golova "minusa".

Domaćin je uspio da izjednači početkom drugog poluvremena, nakratko i povede, ali je bh. predstavnik izdržao ovaj napad, ponovo stekao prednost i zadržao je do kraja.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Na kraju je Izviđač do trijumfa vodio Fahrudin Melić, strijelac sedam golova, dok je Odak ostao na pet. Ipak, njegovi golovi u uvodnih 30 minuta mnogo su značil iza Ljubušake ka njihovom pohodu ka četvrtfinalu. Svoj doprinos dali su još Zvonimir Lukenda, Amer Šahinović, Diano Ćeško i Kerim Semić. Svi oni postigli su po četiri gola, dok su se u redovima slovenačkog tima istakli Pip Matic sa devet, odnosno Jan Jurečić sa sedam golova.

Podsjetimo, drugi bh. predstavnik u osmini finala je Konjuh. Tim iz Živinica pobijedio je u prvom meču ekipu Buzau 2012 rezultatom 26:24, a revanš u Rumuniji će igrati u subotu od 17 časova.