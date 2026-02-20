logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izviđač u četvrtfinalu Evropskog kupa: Ljubušaci opet bolji od Trebnja

Izviđač u četvrtfinalu Evropskog kupa: Ljubušaci opet bolji od Trebnja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon trijumfa u Ljubuškom, rukometaši Izviđača slavili i u revanšu u Sloveniji.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Nakon još jedne sjajne partije i nove pobjede, rukometaši Izviđača plasirali su se među osam najboljih ekipa u Evropskom kupu.

"Skauti" su u prvom meču pred svojom publikom slavili 31:28, a od svog rivala Trebnja bili su bolji i u revanšu gdje su upisali pobjedu rezultatom 34:33.

Sjajni Filip Odak već u prvom poluvremenu postigao je pet golova, a Ljubušaci su na pauzu između dva poluvremena otišli s dva gola prednosti (18:16). Računajući i tri iz prvog meča, rukometaši Trebnja u preostalih pola sata morali su da nadoknade čak pet golova "minusa".

Domaćin je uspio da izjednači početkom drugog poluvremena, nakratko i povede, ali je bh. predstavnik izdržao ovaj napad, ponovo stekao prednost i zadržao je do kraja.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Na kraju je Izviđač do trijumfa vodio Fahrudin Melić, strijelac sedam golova, dok je Odak ostao na pet. Ipak, njegovi golovi u uvodnih 30 minuta mnogo su značil iza Ljubušake ka njihovom pohodu ka četvrtfinalu. Svoj doprinos dali su još Zvonimir Lukenda, Amer Šahinović, Diano Ćeško i Kerim Semić. Svi oni postigli su po četiri gola, dok su se u redovima slovenačkog tima istakli Pip Matic sa devet, odnosno Jan Jurečić sa sedam golova.

Podsjetimo, drugi bh. predstavnik u osmini finala je Konjuh. Tim iz Živinica pobijedio je u prvom meču ekipu Buzau 2012 rezultatom 26:24, a revanš u Rumuniji će igrati u subotu od 17 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Izviđač Rukomet EHF Evropski kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC