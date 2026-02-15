Izviđač sa +3 dočekuje revanš osmine finala: Ljubušaci savladali trostrukog vicešampiona Slovenije!

"Skauti" su za nijansu bliže plasmanu među osam najboljih u Evropskom kupu savladavši Trimo Trebnje u prvoj utakmici, pred domaćom publikom.

Nakon Konjuha, koji je tokom jučerašnjeg dana trijumfovao nad rumunskom ekipom Buzau 2012 (26:24), i drugi bh. predstavnik u Evropskom kupu, Izviđač, približio se plasmanu u četvrfinale.

Ljubušaco su ove nedjelje pred domaćom publikom savladali Trimo Trebnje rezultatom 31:28, a konačna odluka o tome ko će se naći u narednoj fazi pašće sljedećeg petka (20. februar) u Sloveniji.

Ni jedan ni drugi tim tim nije uspio da stekne prednost veću od jednog gola sve do početka 27. minuta. Tada je za 12:10 pogodio Diano Ćeško, koji je nedavno dogovorio četvorogodišnju saradnju sa Zagrebom nakon što se završi tekuća sezona.



U istom minutu je Amer Šahinović bio strijelac za 13:10, da bi u 36. minutu Izviđač prvi put došao do prednosti od četiri gola (19:15). Mrežu Slovenaca tada je zatresao Matej Šimić, ali je trostruki vicešampion Slovenije uspio potom u par navrata da priđe na gol minusa (21:20, 22:21, 23:22).

Ponovo je, međutim, Izviđač pojačao gas, pa je u 58. minutu, šestim golom veterana Fahrudina Melića (1984.) odmakao pet koraka (30:25), da bi ekipa iz Trebnja do posljednjeg oglašavanja sirene uspjela da dodatno "upristoji" minus, pred revanš koji se, rekli smo, igra za pet dana.

Ekipu Izviđača do pobjede su predvodili Ćeško i Melić sa po sedam pogodaka, dok se u slovenačkom taboru istakao Timotej Grmšek sa šest.

Izviđač je, podsjetimo, prošle sezone stigao do polufinala, u kojem je poražen od atinskog AEK-a. Na putu do polufinala, tim iz Hercegovine je eliminisao Rajmond Sasari (Italija), Motor (Ukrajina), Anortozis (Kipar) i Haukar (Island).

