Skupština RS BiH zakazana za 10. mart: "Imenovati nove članove UO i deblokirati rad Saveza"

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Skupština Rukometnog saveza BiH biće održana 10. marta tekuće godine u Mostaru, odlučeno je na današnjem sastanku delegacija Rukometnog saveza Republike Srpske i Rukometnog saveza FBiH, koji je održan u Banjaluci. Tom prilikom biće imenovana nova dva člana Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH kako bi na taj način mogao da profunkcioniše rad saveza sa sjedištem u Sarajevu.

"Prije svega moram istaći da je ovo bio konstruktivan sastanak sa kojim sam i te kako zadovoljan. Dogovorili smo mnogo stvari, a ona najvažnija je to što će biti održana Skupština na kojoj ćemo izabrati nove, zamjenske članove Upravnog odbora RS BiH kako bi deblokirali rad saveza. Otvorili smo i neke druge teme kao što su izmjene i dopune Statuta RS BiH i drugo. Zahvaljujem se svima i sada idemo da radimo za bolje rukometno sutra", istakao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

Sastanku je prisustvovao i Dario Pušić, član UO RS BiH.

"Složio bih se da je ovo bio konstruktivan sastanak. Prije izvjesnog vremena UO RS BiH su napustila dva člana: Zoran Trlin i Slobodan Zadro, predstavnici RS Herceg Bosne. Samim time RS BiH nije mogao da donosi pravovaljane odluke, zato smo dogovorili da se što prije održi Skupština koju smo zakazali za 10. mart. Predložili smo i određene promjene Statuta, ali zbog kratkog roka održavanja predstojeće Skupštine RS BiH, to smo ostavili za naredno skupštinko zasjedanje koje je planirano za ljeto ove godine", izjavio je Dario Pušić.

Na ovom sastanku su, između ostalih, bili prisutni i članovi UO RS BiH: Nedeljko Perišić, Stevan Bekan, Darko Savić (Rukometni savez Republike Srpske), te Dario Pušić i Emir Dautović (RS HB i RS FBiH).

(mondo.ba)