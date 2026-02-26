Muzaferija objavila strašan video pada u Andori: Pogledajte kako je pala Elvedina (VIDEO)

Srećon, pad Elvedije Muzaferije prošao je bez većih posljedica.

Izvor: Elvedina Muzaferija/Privatna arhiva

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija doživjela je strašan pad tokom treninga u Andori, gdje se pripremala za trku FIS Svjetskog kupa.

Muzaferija je objavila video pada, nakog kojeg je srećom prošla bez većih posljedica. Ipak, zbog povrede zgloba, moraće da preskoči planiranu trku u petak.

"Imala sam juče veliki pad tokom treninga. Rekla bih da sam imala veliku sreću što sam prošla samo s nagnječenjem kosti u skočnom zglobu i polomljenom skijom. Radiću na tome da se uskoro vratim normalnom hodanju i ići dan po dan - sezona još nije gotova! Hvala svima na podršci!", poručila je Muzaferija.

Pogledajte njen pad u Andori: