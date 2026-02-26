Muzaferija pala na treningu, zbog povrede propušta spust u Andori!

Bh. skijašica trebala da nastupi u Andori na spustu u okviru FIS Svjetskog kupa.

Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Elvedina Muzaferija doživjela je povredu tokom treninga spusta u Andori i propustiće trku u okviru FIS Svjetskog kupa koji je na rasporedu u petak.

Muzaferije je pala na prvom zvaničnom treningu pred kraj prvog sektora nakon što je pri velikoj brzini, prilikom manjeg doskoka udarila u kapiju, a zatim o stazu i o zaštitnu ogradu.

Tom prilikom povrijedila je skočni zglob i neće moći da nastupi na sutrašnjoj trci spusta.

"Pad je bio dosta ozbiljan i mogu reći da sam prošla mnogo bolje nego što je moglo biti. Velika je sreća što se zračni prsluk napuhao na vrijeme i zaštitio me pri udarima od stazu i zaštitnu ogradu“, kaže Muzaferija.

Nakon ukazane hitne medicinske pomoći i ljekarskih pregleda konstatovane su promjene u predjelu skočnog zgloba.

"Urađene su određene pretrage i još uvijek očekujem mišljenje specijaliste za neke nalaze. Trenutno je jasno da ću propustiti današnji trening i spust utrku sutra. Jako su male šanse da ću moći startati i Super –G utrke za vikend, ali do kada god postoje nadam se", dodala je Muzaferija.