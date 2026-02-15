Elvedina Muzaferija završila nastup na ZOI: 32. mjesto u veleslalomu za najbolju bh. skijašicu

Muzaferija je odradila i treću disciplinu na Igrama u Milanu u Kortini d'Ampeco.

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija završila je ove nedjelje nastup na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Rođena Visočanka nastupila je u veleslalomu, svojoj trećoj disciplini na ovim Igrama, i zauzela 32. mjesto. Za pobjednicom, Italijankom Federikom Brinjone, Muzaferija je kasnila 7.07 sekundi.

U spustu je, podsjetimo, Muzaferija zauzela 20. mjesto, dok je u superveleslalomu bila još bolja. Bila je na 16. poziciji, što je njen najbolji rezultat ikad na Olimpijskim igrama.

Pomenuta Federika Brinjone, koja je bila prvoplasirana poslije prve vožnje, do zlatne medalje je došla sa vremenom 2:13.50, što je za 62 stotinke bolje od Norvežanke Tee Stjernesund. Toliko je kasnila i Šveđanka Sara Hektor, pa su dvije skijašice podijelile srebro.

