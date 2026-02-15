logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elvedina Muzaferija završila nastup na ZOI: 32. mjesto u veleslalomu za najbolju bh. skijašicu

Elvedina Muzaferija završila nastup na ZOI: 32. mjesto u veleslalomu za najbolju bh. skijašicu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Muzaferija je odradila i treću disciplinu na Igrama u Milanu u Kortini d'Ampeco.

Elvedina Muzaferija 32. u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija završila je ove nedjelje nastup na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Rođena Visočanka nastupila je u veleslalomu, svojoj trećoj disciplini na ovim Igrama, i zauzela 32. mjesto. Za pobjednicom, Italijankom Federikom Brinjone, Muzaferija je kasnila 7.07 sekundi.

U spustu je, podsjetimo, Muzaferija zauzela 20. mjesto, dok je u superveleslalomu bila još bolja. Bila je na 16. poziciji, što je njen najbolji rezultat ikad na Olimpijskim igrama.

Pomenuta Federika Brinjone, koja je bila prvoplasirana poslije prve vožnje, do zlatne medalje je došla sa vremenom 2:13.50, što je za 62 stotinke bolje od Norvežanke Tee Stjernesund. Toliko je kasnila i Šveđanka Sara Hektor, pa su dvije skijašice podijelile srebro.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elvedina Muzaferija skijanje Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC