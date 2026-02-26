Igra za tzv. Kosovo i tragičar je u Juventusu: Nosi broj 11, ne zna da postigne gol i već ga tjeraju iz kluba

Edon Žegrova je na utakmici između Juventusa i Galatasaraja imao promašaj koji je skupo koštao italijanski tim, već je na udaru zbog loših partija.

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Juventus je bio na pragu prolaska u osminu finala Lige šampiona. Dobio je revanš meč u Torinu sa 3:0, pošto je u Turskoj izgubio od Galatasaraja sa 5:2, to je značilo da meč ide u produžetke. Tamo je italijanski tim napadao, tražio novi gol i najbolju priliku za to imao je čovjek koji je na kraju bio tragičar - Edon Žegrova.

U 96. minutu meča mu je Veston Mekeni savršeno odložio loptu, nalazio se na desetak metara od gola i imao je savršenu poziciju da je smjesti u mrežu. Umjesto toga je šutirao pored stative i tako upropastio idealnu priliku. I sve to dok je Juve igrao sa igračem manje pošto je Lojd Keli dobio crveni karton u 48. minutu. Posle tog promašaja je Viktor Osimen pogodio a bi konačan rezultat postavio Baris Jilmaz.

Žegrova je u igru ušao u 67. minutu umesto Fransiska Konsisaa i na kraju je bio jedan od tragičara ovog meča. Već se našao na udaru i navijača "Stare dame" i to ne samo zbog ovog meča i promašaja koji je imao.

Ko je Edon Žegrova i zašto je na udaru?

Edon Žegrova (26) je krilni napadač koji igra za reprezentaciju tzv. Kosova i u Juventus je došao iz Lila u transferu vrijednom 15,5 miliona evra. Došao je kao veliko pojačanje, a već sada ga proglašavaju za jedan od najvećih promašaja u istoriji. Već ga navijači tjeraju iz kluba.

Žegrova je u Seriji A odigrao 11 mečeva, nema ni gol ni asistenciju. Ista situacija je i u Kupu Italije gdje je upisao dva meča, a ništa bolji nije ni u Ligi šampiona. Na šest utakmica ima "nule" u svim kategorijama. S obzirom na to da je došao da trese mreže i da nosi broj 11, mnogo više se od njega očekivalo. Rođen je u Nemačkoj, a igrao je za Genk, Bazel, Lil i sada je u Juventusu.