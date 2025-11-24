logo
Preminuo dugogodišnji generalni sekretar RS BiH Smajo Karačić

Autor Haris Krhalić
0

preminuo smajo karačić Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Dugogodišnji generalni sekretar Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Smajo Karačić je preminuo, potvrdio je to Rukometni savez Bosne i Hercegovine.

"Generacije rukometaša pamtiće ga po svojoj pristupačnosti, brojnim rezultatima koje smo postigli i istoriji koju smo ispisali kada je Karačić bio na poziciji generalnog sektretara. Sve to ostavljeno nam je kao putokaz i nećemo ga iznevjeriti", poručili su iz RS BiH.

"Ovim putem izražavamo iskreno saučešće porodici i prijeteljima našeg Smaje uz poruku da ćemo ga pamtiti i da će njegov trag u Savezu zauvijek ostati", dodali su iz krovne kuće bh. rukometa.

Za vrijeme njegovog mandata bh. klubovi su ostvarivali sjajne rezultate na evropskoj sceni, izboren je prvi istorijski odlazak na Svjetsko prvenstvo, a pored toga organizovano je Svjetsko prvenstvo za juniore 2013. godine.

