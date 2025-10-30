Predsjednik EHF-a poručio čelnicima RS BiH: Ako stvari ne budu funkcionisale, moramo vas suspendovati

Delegacija EHF-a na čelu sa predsjednikom Mihaelom Vidererom posjetila je Rukometni savez Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

Osim Viderera, u delegaciji su bili potpredsjednik Predrag Bošković i predsjednik Takmičarske komisije Božidar Đurković. Razgovarali su sa članovima Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, a nakon sastanka održana ja konferencija za medije, prenio je zvanični sajt Saveza.

"Imali smo čast da ugostimo delegaciju EHF-a na čelu sa predsjednikom Vidererom. Sama posjeta govori da oni u nama vide saveznika. Pričali smo o problemima, kao i koracima koje ćemo preduzeti. EHF s naše strane ima dobrog saradnika, potrudiće se ovaj Upravni odbor da ispoštuje sve što treba. Hvala premijeru FBiH Nerminu Nikšiću, ministrima Toniju Kraljeviću i Vojinu Mijatoviću, koji su organizovali prijem za ovu delegaciju iz EHF-a. Nadamo se u skorijem periodu samo dobrim vijestima i da rukomet uz fudbal bude sport broj jedan u BiH", rekao je Vladmir Branković, predsjednik UO RSBiH.

Na pitanje kako smo se doveli u ovo stanje, Branković je odgovorio:

"To je plod dugogodišnjeg lošeg sistema, gdje se sve radilo na račun kompenzacije. Stalo se sa tim i to više neće moći funkcionisati. Došao sam u sukob sa velikim brojem rukometnih radnika. Nije ovo raspad, dešavalo se i ranije da liga kasni. Uz pomoć Vlade FBiH smo vratili više od 95 posto duga. Prvi račun iz RSBiH, koji je izdan iz RSBiH je izašao prije mjesec. Dosta je bilo tužbi i izvršenja na računu, skolonili smo to. Moramo da se zahvalim hotelu Holivud, Centrotransu i Energoinvestu, koji su otpisali dio dugovanja i olakašali nam posao", dodao je Branković.

Predsjednik EHF-a se zahvalio na sjajnom dočeku.

"Prije svega, hvala na sjajnom dočeku. Ovaj Savez je dva puta bio na ivici suspenzije. Dobili smo uvid u situaciju. EHF u posljednje dvije i po godine prati pomno stanje u bh. rukometu, imali smo nekoliko intervencija i problema. Napravićemo detaljan vodič da se pomogne Savezu. Organizovali smo ovu posjetu, imali smo važan sastanak sa političarima. U isto vrijeme jasno je da RSBiH je naš partner, to je jedan od 50 naših članova. Razumijemo specifičnu situaciju u zemlji, ali u isto vrijeme očigledno da rukomet u BiH pati od te situacije. Definitvno rukomet ove zemlje zaslužuje da bude na najviše nivou. Razgovarali smo sa čelnicima RSBiH o tome kako ići naprijed. Imamo veliki interes da podržimo RSBiH. Skupljamo informacije, pravićemo plan kako pomoći. Ako stvari ne budu funkcionisale na pravi način, moraćemo suspendovati RSBiH. To nije naš interes, ali bićemo primorani. Moramo stablizovati sve, ne da sve bude uredu po cijelu godinu, ne samo po dva mjeseca godišnje. Ovo je prvi korak, sljedeći je pravljenje tog vodiča, koji će biti predstavljen EHF komitetu, koji će potvrditi te odluke", rekao je Viderer.

Prije sastanka sa čelnicima Rukometnog saveza BiH, održan je prijem u Vladi Federacije BiH. Delegaciju EHF-a i Rukometnog saveza BiH dočekali su premijer FBiH Nermin Nikšić i i njegovi zamjenici Toni Kraljević i Vojin Mijatović.

"Vlada Federacije BiH će i dalje stajati iza Saveza i podržavati ih kako bi mogli organizovati rad Saveza i prvenstava, te nastaviti biti reprezentanti Bosne i Hercegovine. Sport, a posebno rukomet, ima važnu i dugu tradiciju u našoj zemlji i bićemo pouzdan partner u procesima koji doprinose jačanju sporta i predstavljanju BiH na međunarodnim takmičenjima", rekao je Nikšić.

Predstavnici Rukometnog saveza BiH uručili su premijeru Nikšiću, te zamjenicima premijera Kraljeviću i Mijatoviću zahvalnice za veliki doprinos i nesebičnu podršku. Prigodni pokloni uručeni su i gostima iz EHF-a.

