"Biću kratak, previše ste me se lako odrekli": Dejan se poslije 11 godina povukao iz reprezentacije

Iskusni rukometaš Dejan Manaskov je saopštio da se povlači iz reprezentacije Sjeverne Makedonije zbog narušenih odnosa sa selektorom Kirilom Lazarovom.

Prvi problemi za Kirila Lazarova kao selektora Makedonije u rukometu. Legendarni bek i jedan od najboljih rukometaša ikada ostao je bez Dejana Manaskova.

Iskusni 33-godišnji rukometaš na poziciji lijevog krila završio je dugu reprezentativnu karijeru, kako kaže zbog neslaganja sa selektorom Kirilom Lazarovom, Izdao je saopštenje, a u timu ga je zamijenio saigrač iz Pelistera Petar Atanasijević.

Saopštenje Dejana Manaskova

"Poštovani, želio bih da obavijestim cjelokupnu makedonsku javnost i sve medije da u ovom trenutku, za dobrobit nacionalnog tima, neću nastupati za makedonsku rukometnu reprezentaciju. Biću iskren i kratak u svom obraćanju i objašnjenju ove odluke. U proteklih jedanaest godina, koliko sam nosio dres makedonske selekcije, uvijek sam ga nosio sa čašću i ponosom.

Borio sam se i igrao uvijek svim srcem. Moji odnosi sa selektorom Kirilom Lazarovim su narušeni i u ovom trenutku ne vidim prostor da se poprave. Posljednje dvije godine nepravedno nisam bio pozivan.

Poslije svega što sam dao, osjećam da se Makedonija previše lako odrekla mene. To me je jako pogodilo i nakon dugog razmišljanja donio sam ovu odluku. Želim mnogo sreće i uspjeha reprezentativcima u narednom periodu. Do tada ću biti vaš najveći navijač i podržavalac. Do nekog sljedećeg viđenja, Makedonijo", poručio je Dejan Manaskov.

Ko je Dejan Manaskov?

Dejan je iz nevjerovatne rukometne porodice. Njegov brat Martin Makaskov je cijelu karijeru proveo u Makedoniji i igrao je za reprezentaciju, a otac Pepi Manaskov je legenda Pelistera i reprezentacije. Dejan je igrao za Metalurg, Ceclar, Vardar, Rajn Nekar LEven, Vesprem i od 2024. je u Pelisteru. Ima titule u Malkedoniji, Mađarskoj i Njemačkoj, a sa Makedonijom ima peto mjesto sa Eura 2012.