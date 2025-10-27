Rukometaš Borca m:tel na okupljanju "zmajeva" za EHF sedmicu u Sarajevu

Muška seniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u ponedjeljak na Ilidži, gdje je počela mini-pripreme u okviru EHF sedmice.

Izvor: Facebook/Rukometni savez BiH

"Zmajevi" će se pripremati u dvorani hotela "Hils" do nedjelje, a odigraće u petak u 17.30 časova prijateljski meč protiv Saudijske Arabije.

Selektor "zmajeva" Damir Doborac ranije je objavio spisak igrača za EHF sedmicu od 26. oktobra do 2. novembra u Sarajevu, a na njemu se našlo ime i rukometaša Borca m:tel Nikše Trivunovića.

Trener Banjalučana Mirko Mikić poslije pobjede nad Maglajem je prokomentarisao novog reprezentativca BiH, koji igra na poziciji lijevog beka.

"Stalno sam za mlade igrače govorio da ja nikom ništa ne dam, oni sve to zasluže. Trivunović je od prvog treninga pokazao da se ponaša kao profesionalac koji igra za vrlo male pare. Veoma ozbiljno shvata svoje obaveze. Došao je kao jedan od najspremnijih sa svojim motoričkim sposbnostima, građom i to su neke stvari koje ni lošiji ni bolji treneri od mene ne mogu ignorisati. On ima ogroman potencijal kojem će trebati vremena da se do kraja razvije. Međutim, on ima i fantastičnu perspektivu, vrhunsku etiku i intelektualne sposobnosti. Brzo hvata neke stvari i drago mi je što se razvija i iskorištava ove minute. Dobio je i poziv u reprezentaciju BiH nakon dobro odigrane tri-četiri utakmice za Borac. To govori o tome da i drugi vide što vidim i ja", izjavio je Mikić.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

SPISAK

Bakir Čordalija (Kjelce; Poljska), Berin Brkić (Bregenc Handball; Austrija), Aldin Alihodžić (Izviđač), Adi Mehmedćehajić (Slovan Ljubljana; Slovenija) Marijan Šaravnja (Zrinjski), Mislav Grgić (Nekse; Hrvatska), Omer Mehmedović (RD Riko Ribnica; Slovenija), Elmas Avdić (Trimo Trebnje; Slovenija), Nikša Trivunović (Borac Banjaluka), Alen Hadžimuhamedović (Bitighajm, Njemačka), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Domagoj Alilović (Metaloplastika; Srbija), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister; Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Pfadi Vintertur; Švajcarska), Marko Panić (Budai Farkasok; Mađarska), Edvin Dželilović (Izviđač), Luka Perić (Celje; Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb; Hrvatska), Ermin Ombaša (Vogošća).

(MONDO)