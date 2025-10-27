"Faktički pola tima nam je otkazalo": Srbija dovela najveće selektorsko ime, a ko će da igra?

Mladen Bojinović i Božidar Đurković su predstavili Raula Gonzalesa kao novog selektora Srbije, a povrede su spriječile brojne igrače da se odazovu za prvu akciju.

Izvor: Adria sports conference

Srbija je konačno vidjela i predstavljanje Raula Gonzalesa. Pred meč u Loznici sa ekipom Slovenije Rukometni savez Srbije predstavio je španskog stručnjaka, a tom prilikom smo čuli i Mladena Bojinovića i predsjednika RSS Božidara Đurkovića.

Nekadašnji reprezentivac popularni Dugi istakao je da mu je drago što može da predstavi tako veliko ime na klupi Srbije, a oglasio se i povodom brojnih otkaza zbog povreda i problema u taboru "orlova".

"Dobar dan i od mene. Drago mi je da smo se svi okupili u velikom broju danas. Što znači da rukomet postaje interesatan za medije i za javnost. Veliko ime je sa nama, šta reći osim da svi jedva čekamo da počne, da krenemo da radimo. Imali smo taj problem sa dosta otkaza i povreda. Faktički pola tima nam je otkazalo ovu akciju. To je sport, to je profesionalizam i nadamo se da će zu decembru svi doći i da ćemo biti kompletni, Da počinjemo taj ciklus podizavanja srpskog rukometa.

U startu smo znali za Miloša Kosa i Lazara Kukića. Dragan Pešmalbek se povrijedio rame u četvrtak, zvali smo Luku Rogana koji se u subotu povrijedio na meču, tako da je Andrija Stankov ušao na pivota. Zvali smo Ognjena Cenića umjesto Dodića, a zadnja povreda je Borzaša protiv Pelistera II gdje je slomio palac i čeka ga operacija i četiri do šest nedjelja pauze. Umjesto njega smo zvali Antonijevića", naglasio je Bojinović.

Šta kaže rukovodstvo?

Izvor: MN PRESS

"Poslije dobrih rezultata ženske reprezentacije i dvije utakmice koje smo pobijedili u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, došla je na red i muška selekcija. Suočavamao se sa velikim brojem povrijeđenih igrača, nećemo moći da računamo na nekoliko momaka protiv Slovenije. Ipak, nadamo se da će svi biti spremni u decembru uoči početka Evropskomg prvenstva. U grupi smo sa Njemačkom, Španijom i Austrijom i nadam se da će selektor sa momcima dati sve od sebe da se sa šampionata vrate uzdignute glave. Što se tiče Saveza, selektor i igrači imaće punu podršku, presrećni smo što sarađujemo sa jednim od najboljih evropskih trenera", rekao je predsjednik RSS Božidar Đurković.

Šta kažu igrači?

Izvor: MN PRESS

"Veoma sam srećan što smo se ponovo okupili i počeli novi ciklus, želimo da stvaramo neke nove uspjehe i sve ćemo uraditi da u tome uspijemo. Imamo maler s povredama, veliki broj otkaza, ali možemo to da iskoristimo kako bismo probali mlađe igrače i vidimo šta nas čeka u budućnosti", naglasio je zamjenik kapitena Nemanja Ilić.