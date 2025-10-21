Grude, Izviđač i Zrinjski vraćeni u Premijer ligu BiH! Prvenstvo za rukometašice brojaće devet klubova

Bh. kuća rukometa vratila je u ligu tri kluba koja pripadaju Rukometnom savezu Herceg-Bosne.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Premijer liga BiH za rukometašice brojaće devet, umjesto šest ekipa kako je prvobitno planirano.

Nakon brojnih peripetija oko propozicija takmičenja, početkom oktobra je obavljen žrijeb, u kojem se našlo šest timova (Borac, Hadžići, Goražde, Krivaja, Krajina i Ilidža). Za bodove će ih se, međutim, boriti tri više, s obzirom na to da je Upravni odbor Rukometnog saveza BiH odlučio da u ligu vrati tri kluba sa "hrvatskim predznakom" (Grude, Izviđač i Zrinjski), koji su tokom prošle sezone izbačeni iz bh. elite.

Podsjetimo na redoslijed dešavanja koji su doprinijeli "krnjoj" sezoni. Odlukom Saveza, sezona u Premijer ligi BiH u ženskoj konkurenciji startovala je 21. septembra. Uslijedila je potom EHF sedmica, dok je prvog vikenda u oktobru bilo planirano da se odigraju mečevi druge runde.

Međutim, zbog katastrofalnih poplava koje su zadesile nekoliko gradova u FBiH, odlučeno je da ti mečevi budu odigrani sedam dana kasnije (12. i 13. oktobar), ali i da se svako naredno kolo, shodno tome, pomjeri za sedam dana.

Po tom principu su odigrana tri kola – a onda je došlo do raskola. Na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH, održanoj 29. oktobra, izglasano je da se prva naredna, odnosno peta runda, odigra vanredno, u srijedu 6. novembra. Želja je bila da se prvenstvo vrati u "izvorni" kalendar usvojen pred početak sezone, međutim, ta odluka izazvala je tektonske poremećaje u ženskom rukometu.

Protiv ove rokade bili su klubovi koji pripadaju Rukometnom savezu Herceg-Bosne Grude, Izviđač i Zrinjski. Pomenuti trojac odlučio je, nezadovoljan ovakvom odlukom, da ne igra nastavak prvenstva i bojkotuje odigravanje utakmica. S obzirom na to se da po dva puta ovi klubovi nisu pojavili na parketu, uslijedile su nepopularne mjere od strane komesara takmičenja Alije Hasića, objavljene u službenom biltenu koji je dostupan i na sajtu RS BiH.

Sva tri tima su izbačena iz lige, koju je na kraju završilo šest timova. Toliko ih je, rekosmo, bilo žrijebano i sada, ali je u međuvremenu došlo do dogovora i usaglašavanja stavova, pa će Grude, Izviđač i Zrinjski imati priliku da se bore za premijerligaške bodove.

Prema novom rasporedu, parovi prvog kola, koje se igra predstojećeg vikenda, biće Zrinjski - Grude, Krivaja - Krajina, Borac - Goražde i Ilidža - Hadžići, dok je ekipa Izviđača slobodna u ovoj rundi.

Titulu brani tim Hadžića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)