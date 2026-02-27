logo
Vasilije Kostov digao glas: "Zvezda nije zaslužila da ispadne iz Evrope"

Vasilije Kostov digao glas: "Zvezda nije zaslužila da ispadne iz Evrope"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je ispala od Lila u Ligi Evrope, a Vasilije Kostov ističe da to nije zasluženo.

Vasilije Kostov poslije utakmice Crvena zvezda Lil Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je završila ovogodišnje učešće u Ligi Evropi pošto je u revanšu protiv Lila odigrala vrlo slabo i izgubila 2:0 pred svojim navijačima. Tako je Zvezda propustila istorijsku šansu da prođe u osminu finala, a kako kaže 17-godišnji Vasilije Kostov, za sve je kriv loš početak utakmice.

"Gol u petom minutu je smanjio našu brzinu koju smo željeli da imamo na početku utakmice. Mislim da smo nezasluženo ispali iz Lige Evrope", rekao je Kostov poslije utakmice.

"Ovo je veliko iskustvo za mene, nadam se da sam dosta naučio iz ovoga i da ću da učim još. Ima još dosta utakmica u sezoni, nadam se da ću uspjeti da postanem bolji. Nedostajalo je sreće, mogli smo u par navrata da postignemo gol. Bolji smo bili u drugom poluvremenu, ali nismo iskoristili šanse", dodao je mladi fudbaler Crvene zvezde.

Prema njegovim riječima, ideja je bila da Zvezda napadne od početka, da postigne brzo gol, ali to nije uspjela i od tada se sve promijenilo.

"Energija? Mislim da nije falilo energije, svaki igrač je dao maksimum, možda nas je malo stigao umor u produžetku, ali to je normalno", rekao je Kostov koji je u završnici meča prepustio mjesto na terenu Aleksandru Kataiju, ali ni "Magiko" nije uspio da promijeni stvari na terenu.

Podsjetimo, žrijeb za osminu finala Lige Evrope je na programu danas od 13.00 časova.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Lil Vasilije Kostov

